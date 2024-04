La afición del Athletic recibe a lo grande al equipo en Sevilla

El Athletic nunca camina solo. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Sevilla-San Pablo pasadas las 16.45 horas, media hora después desembarcaba en su campo base, el hotel Barceló Sevilla Renacimiento. Este será el lugar en el que preparará la final la expedición rojiblanca, con la plantilla y cuerpo técnico al completo a excepción de Mikel Jauregizar y Unai Egiluz, que juegan esta tarde (20 horas) con el filial ante el Tudelano.

Desde un buen rato antes, decenas de aficionados rojiblancos se acercaron hasta el hotel, ubicado a apenas un cuarto de hora a pie del estadio de La Cartuja en el que el Athletic buscará mañana su vigésimo quinto título de Copa ante el Mallorca. Bien ataviados con banderas, bufandas y camisetas rojiblancas, la marea zurigorri quiso mandar un mensaje de aliento a los suyos.

El primero en bajar fue el míster, Ernesto Valverde, al que le siguió el presidente Jon Uriarte y el resto del cuerpo técnico. Y antes de la plantilla fue José Ángel Iribar el que emocionó a los aficionados con su mera presencia. Tras el mito, Dani Vivian y Raúl García salieron los primeros. El delantero navarro paró para fotografiarse con algunos niños, al igual que lo hizo el capitán Iker Muniain y otros jugadores como Iñaki Williams y Gorka Guruzeta. Pocas palabras, apenas un gracias, y mucha concentración reflejada en las miradas de los protagonistas que quieren hacerse con la Copa cuarenta años después.

La hoja de ruta es la siguiente. A las 20 horas el equipo se ejercitará en el césped del estadio, que se encuentra en perfectas condiciones para acoger la final dentro de 24 horas, como ya ha comprobado este periódico durante esta mañana. Antes, a las 19.15 horas, Txingurri y Muniain comparecerán ante los medios de comunicación. Después, el hotel será un búnker hasta mañana por la tarde. Por cierto, los leones no lo tienen para ellos al completo. También se alojan turistas. Un rato después ha llegado un numeroso grupo en otro autobús que no ha recibido tanta expectación como el primero.