El Athletic recibió el martes una visita muy especial. Jaime Lafita, aficionado rojiblanco enfermo de ELA desde 2016, acudió a Lezama junto a su hijo Diego y dos amigos para ofrecer una charla emotiva y motivadora a los jugadores de la primera plantilla bilbaína y el cuerpo técnico. Atentos, los futbolistas escucharon a uno de los acompañantes de este luchador incansable, protagonista de un viaje en bicicleta hasta la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, que les habló de qué supone esta enfermedad tan cruel y les conminó a levantarse siempre, por muchos que sean los obstáculos. Por difícil que sea el camino, siempre hay una salida. Y la charla, según el vídeo difundido por la web del club, terminó con un claro mensaje de Lafita. «No os rindáis en la vida».

Lafita fue diagnosticado de ELA hace más de cinco años. Lejos de hundirse, mostró un carácter vitalista, batallador, desde el principio. Con la cabeza alta. Espíritu combativo. Y de ahí que sus amigos crearan una asociación DalecandELA para recaudar fondos e investigar el origen de esta dolencia. Ha pasado más de un lustro, y este hombre, pariente de Guillermo Gorostiza, Bala Roja, leyenda rojiblanca, nunca ha pensado en tirar la toalla. Ni mucho menos. Lo recordó ayer uno de sus amigos.

«Contagiados de este espíritu de Jaime de superar la adversidad, decidimos organizar una pequeña asociación, DalecandELA. El propio nombre es de combatir, de no quedarse sentado y cometer errores. Lo mismo que vosotros. No hemos nacido todos para fingir ser perfectos. Sino para cometer errores, aprender y levantarte, levantarte sobre todo de los fracasos». Él siempre ha tratado de tirar hacia adelante. Sin miedo.

Un entrenamiento diferente



Jaime Lafita, athleticzale que padece ELA, comparte con nuestros jugadores su inspiradora actitud vital.



"No os rindáis en la vida"



Muchas gracias, Jaime, de corazón. Athletic Club

Con su mejor predisposición. «Como dice Jaime, con el tiempo ha dejado de hacer muchas cosas, ha perdido muchísimas cosas, pero ha ganado muchísimas otras. Eso se fundamenta en el espíritu que como persona ha tenido, en los valores que ha cultivado. En una resistencia absoluta. Saber levantarse siempre. Nos está contagiando todo el día de ilusión, de optimismo, de hacer cosas, de levantarse de fallar, de seguir...», lanzó al equipo rojiblanco, ese que le escuchaba con atención y, como se observa en el vídeo, incluso con caras de admiración.

Porque la ELA, hoy en día, no tiene cura. «Es una enfermedad que te cambia radicalmente la vida, hasta el punto de que sabes que no hay tratamiento, no hay nada con lo que tratarse, que no hay una esperanza de vida y que te vas a morir, y sabes que lo normal es que te mueras entre tres y cinco años. Cuando te dan una noticia de este tipo, todo lo demás te parece una tontería», aceptó el acompañante de un Lafita que recibió una camiseta con su nombre 'Jaime'. Y el abrazo de todos esos jugadores a los que sigue y cuyos triunfos celebra. Y cuando hay derrotas no pasa. «No os rindáis en la vida».