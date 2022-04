Agridulce e intransitivo

Ya se sabe que el fútbol no es transitivo. El Celta puede ganar merecidamente en San Mamés y perder días después en su casa con el Getafe. El Cádiz puede ganar al Barcelona en el Camp Nou, de donde el Athletic salió con cuatro goles, y días después ir perdiendo al descanso por cero a tres, que pudieron ser cuatro, con el Athletic. El Athletic puede ir ganando en Cádiz con superioridad manifiesta, cero a tres en la primera mitad, y entrar en la segunda en una inexplicable crisis existencial, que se fue convirtiendo en poco menos que un ataque de pánico, mientras el simpático Cádiz, que ya ganó en San Mamés, le estaba pareciendo Brasil.

El planteamiento del Athletic en la segunda parte, a partir del primer gol del Cádiz, consistió en ir metiendo defensas y más defensas, es un decir, porque no todos defendieron por igual (las bandas fueron auténticos coladeros en esa segunda mitad), ni los delanteros que permanecieron fueron capaces de meter una gotita siquiera de miedo al rival en unas contras hipotéticas para que el Cádiz dejara de llegar al área del Athletic en oleadas sucesivas. Seis defensas teóricos para achicar agua de un barco que parecía tan marinero en la primera mitad. No, el fútbol no es transitivo ni el Athletic es, a estas alturas, un equipo del todo solvente. Ni siquiera con cero a tres puede estar tranquila la afición ante la propensión que sigue teniendo a complicarse la vida de manera incomprensible.

En la primera parte, además del acierto repentino ante el gol, pareció que el Athletic había tomado nota de la reprimenda general por su abulia ante el Celta. Se vio correr con ganas a los jugadores, pero en la segunda las cosas se torcieron a partir del nuevo gol tonto que le meten en una semana a Unai Simón, quien entonces levanta los brazos, como culpando al mundo, o al primero que encuentre con la mirada, como empieza a hacer Marcelino en busca de enemigos imaginarios. A partir de la expulsión de Vesga, la ventaja seguía siendo muy grande y el tiempo era muy corto, pero ya conocemos la vulnerabilidad del equipo, su propensión a ahogarse en un vaso de agua.

Hay quien considera que la función de la crítica futbolística consiste en poner bien al equipo cuando gana y mal cuando pierde, y no es eso, no debería ser por lo menos. Son muchas las ocasiones en las que, ante las victorias, el comentarista disimula y se olvida de los errores que haya podido advertir, mitiga en la medida de lo posible los chascos incontestables, hace como que no se ha dado cuenta de las limitaciones. Renuncia a buscarles las vueltas a las victorias dudosas, sobre todo para no frustrar la alegría de la afición. Todas las victorias son dulces, pero algunas, como la de Cádiz, son victorias agridulces. Algunas, que consolidan la clasificación, son bienvenidas como sea, pero en las que llegan cuando los objetivos clasificatorios son ya bastante remotos, importa tanto el empaque como el resultado, se espera sobre todo una disposición equilibrada, una puesta en escena que redima al equipo de otras decepciones.