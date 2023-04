Aguirre confirma que Galarreta vuelve al Athletic: «Estará en el equipo de sus amores»

Iñigo Ruiz de Galarreta (Eibar, cumple 30 años en agosto) jugará las dos próximas campañas en el Athletic tras el acuerdo cerrado a principios de año entre el mediocentro, que acaba contrato en el Mallorca, y el club rojiblanco. Ninguno de los dos clubes ni desde luego el jugador, que elude comparecer ante la prensa, han confirmado la operación. Lo ha hecho Javier Aguirre hoy en Son Moix al ser preguntado por este periódico.

«Es una pena que se vaya porque es un jugador que te da un salto de calidad, pero entiendo que los profesionales tienen que velar por sus intereses. Estará cerca de casa, en el equipo de sus amores, donde él surgió, en Lezama», ha indicado el mexicano.

Aguirre, de padres vizcaínos, ha aplaudido incluso al club rojiblanco por cerrar el fichaje de su jugador. «Le va a venir muy bien al Athletic. Encaja perfectamente con lo que quiere Txingurri. Es un acierto por parte de los leones».

El mexicano admite que para el Mallorca va a ser un duro golpe que Galarreta no siga. Con Grenier por detrás es el constructor del juego ofensivo de su equipo. Ha jugado 26 partidos de Liga y ha fiormado una asistencia. «Es una decisión que me duele en el alma. Le voy a extrañar como todos los mallorquinistas, pero es una decisión que él ha tomado y le felicité por ello».

Galarreta sólo había jugado en Primera con el Athletic hasta llegar a Mallorca. Aguirre ha confesado que no le conocía. Ahora, ha añadido, se confiesa gratamente sorprendido por el eibarrés. «Es un muchacho extraordinario, muy educado, muy correcto, siempre de buen humor y que suma en el vestuario», ha indicado.

Eso a nivel personal. Llegado el momento de juzgarle a nivel deportivo se ha deshecho también en elogios. «Como jugador me ha sorprendido poderosamente. Es un lujo tenerlo y disfrutarlo», ha resuelto.

Galarreta forzó la quinta amarilla en el último partido del Mallorca en casa, ante el Getafe, para cumplir sanción el miércoles en el campo del Atlético de Madrid y regresar ante el Athletic. El eibarrés es el protagonista de la semana en el vestuario local. «Sus compañeros le hacen bromas», ha admitido el entrenador. Es un partido muy especial para él, su último Mallorca-Athletic desde el lado bermallón. Aguirre no tiene duda sobre su respuesta. «Lo veo bien, siempre centradito, serio humilde. No he reparado en nada especial en él esta semana».

Llegado a este punto, el entrenador incluso pidió que se le despida de Son Moix por la puerta grande. «Merece todo nuestro respeto. Nos ha dado todo lo que tiene. El equipo está con él y cuento con él hasta el final».