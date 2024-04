Aguirre: «Que mis jugadores lloren y se tomen un par de cervezas»

Javier 'el Vasco' Aguirre se quedó sin la Copa en su segunda final. Eliminó a la Real Sociedad en semifinales sin ensayar los penaltis. En el partido por el título ha perdido en esa suerte. «Es un juego técnico, emocional y en el que influye la suerte. Esta vez ensayamos los penaltis. Son un cara o cruz y esta vez salió cruz», ha revelado a los periodistas.

El entrenador del Mallorca se queda con «sensación de crueldad tras una bonita Copa que no tuvo final feliz», resumió. El técnico bermellón quiere pasar página cuanto antes para luchar por la permanencia. «Tengo muchas batallas perdidas. Estaba mis tres hijos, mis nueras, mis nietas... Mañana me pondré a pensar en el Madrid. No puedes flagelarte. Les dije a mis jugadores que cabeza y mente alta, que lloren con sus familias y se tomen un par de cervezas».

Aguirre se ha mostrado muy elegante con el campeón. «Felicito a Valverde y al Athletic que ha hecho una gran Copa y que es un equipo que en papel es superior».