Aitor Elizegi, presidente del Athletic, comparece ante los medios, en directo

13:34 "Esas provisiones se plantearon a cinco años de evolución del club. Hemos tenido la pandemia, pero seguimos trabajando igual. Para que cualquiera que venga, tenga una base para trabajar desde el minuto uno. El presupuesto es solo una pieza del modelo de sostebinilidad. No habrá grandes variaciones. En la cuota tendremos que hacer un planteamiento más concreto. Lo tendremos que hacer muy rápido. El club necesita estabilidad". 13:32 ¿Cambios en los presupuestos? Responde De las Fuentes: "Es la única visión que tenemos, ese presupuesto. Desde ayer trabajamos en una nueva propuesta, pero necesitamos unas horas de trabajo. No cambiará en los sustancial, porque este presupuesto es una parte más de un plan de gestión a medio-largo plazo. Miramos a cinco años. Por ponerlos un ejemplo; cuando se crearon provisiones, se llaman provisiones por contratos honerosos". 13:30 ¿Le da la sensación que las últimas elecciones no acabaron en 2018? "Sí. No se ha acabado nunca" 13:29 ¿Renovar a Marcelino? "Es verdad, insisto, que pocas veces me explico bien. Este equipo directivo y sus profesionales van a hacer lo mejor para los intereses de este club, en lo deportivo, económico y social. Vamos a tomar decisiones que protejan a este club". 13:28 Pregunta Javier Ortiz de Lazcano. "Yo no me presento, espero que al resto no le afecto. Me permiten ser parte de la vida de este club. Si lo han podido hacer con un cocinero, igual son capaces de hacerlo con una persona más capaz. Hay gente muy válida esta directiva. Pero yo no voy a marcar. Voy a poner el Athletic en el foco, delante. Es lo que voy a hacer en ocho meses". 13:26 ¿Pensaba que no iba a haber asamblea extraordinaria? ¿Qué papel va a adquirir en la junta? Elizegi espera dejar un club más "capaz, fuerte y saneado que que el que recibimos nosotros", ha dicho. Y dice:N "Hasta junio este es el equipo elegido por nuestros socios, con una legimitidad redactada en nuestros estatutos Ponemos siempre el club por delante de nuestros intereses particulares. Queda claro que no habia ninguna estrategia".

13:24 "En el fondo hace meses que compartimos esta inquietud, que nuestro proyecto se sigue consolidando. Esa preocupación por qué podríamos ser parte del problema es una cuestión que compartimos a medio plazo. En profundidad, además. Alguna vez hemos vislumbrado un junio en Europa. Espero que el Athletic nos vuelva a ilusionar con la Copa. Nuestro trabajo de la parcela deportivo nos ha saneado en el terreno de juego, e incluso en esta circunstancia nos parecía imposible mantener este ritmo de desencuentro en el club. Muchas personas conocen esta inquietud. Muchos saben de mis dudas, de nuestras dudas. Ibamos a estar hablando de elecciones los .próximos nueve meses... Hemos pensado que nuestro proyecto merece respeto, y mis compañeros también. Muchos son necesarios en este club, no quiero que su futuro dependa del futuro de Aitor".

13:21 Habla Jon Ander de las Fuentes: "Nos está faltando algo para las informaciones. En alguna reflexión y de lo que fue la asamblea del año pasado. La sensación es que se reprueban los informes de gestión, sin que se analice, sin discusión. Ahí se abren muchas áreas, se abren muchos temas. Nos quedamos hace seis meses con la sensación de dónde está la valoración de nuestro informe de gestión. Y es un problema". 13:18 Fallos: "Hemos fallado en las explicaciones, en nuestra capacidad de explicar qué estaba haciendo los profesionales del club y mis compañeros de directiva.Si yo creo que los informes de gestión me parecen, desde luego, de alabar y de agradecer. Y entiendo que mis compañeros estamos en la dirección de lo que prometimos cuando llegamos al club, cada vez más cerca de conseguir. Hay una distancia de mi forma de ver el club, y la de algunos de los compromisarios. Mi visión intento que sea objetivo. Me siento orgulloso, agradecido, en el trabajo del club". 13:16 "El tercero el reordenamiento de la grada, es conseguir responder a una demanda social que todos exploramos esta noche. Hay que estar al lado de estos tres proyectos, de presupuestos que nos permitan consolidar un proyecto deportivo único, los estatutos, y de una grada que esté con nuestro equipo. No consigo siempre explicarlo, me pongo al lado de cualquier proyecto que entienda que puede llevar a cabo estos desarrollos". 13:14 Sigue con la respuesta a esta pregunta. "Pronto se abrirá el debate sobre la reforma del proceso electoral". 13:13 Por qué no se presenta a la reelección, pregunta Javier Ortiz de Lazcano: "La figura de esta presidencia no siempre consigue los momentos de consenso que necesita el club para su historia moderno. No queremos renunciar a nuestro proyectos, ni a nuestro informe de legislatura. Para conseguirlo tenemos que poner delante el proyecto del Athletic. Hay que buscar los puntos de encuentro pertinentes". "Las cuentas de la temporada 19-20, 20-21 son claves para la historia de este club. HEmos dado un paso al frente magno". "Hemos intentado poner sobre la mesa un presupuesto, es la segunda vez que no consigo trasladar el mensaje de lo importante".

13:11 Ahora toca el turno de preguntas en castellano

13:09 "Tengo una gran ilusión, quedan dos Copas para sacar adelante, queda lo mejor", indica Elizegi sobre futuro. Y desmiente que se la haya pasado por la cabeza, "ni un segundo", pensar en la dimisión. 13:08 "No estoy cansado, no ha habido un gran desgaste. Iré a Barcelona. Y a Anoeta! 13:07 Le cuestionan por su anuncio de que no se presentará a la reelección. "Ese micrófono es el micrófono del Athletic. Era el momento apropiado" 13:06 Habla de que sus objetivos pasan por sacar adelante la reforma de los Estatutos y también la creación de la grada de animación 13:05 "Tenemos que seguir trabajando". Le preguntan por los siguientes pasos a seguir. "Por un lado, tenemos que seguir con el club adelante".

13:02 Análisis de la asamblea: "Fue el día del Athletic. Fue una mezcla de sensaciones. Por la noche vimos a un gran Athletic, el Athletic de todos. Esta mañana, cuando me he levantado, he visto ese Athletic. En la asamblea un empate".

13:01 Primero en euskera 13:01 Se abre el turno de preguntas... 13:01 Acompañado de Jon Ander de las Fuentes 13:00 Elizegi ya está en la sala de prensa de San Mamés 12:57 Los bilbaínos marchan séptimos, un punto por encima del Barcelona, aunque los culé llevan un partido menos, el que juegan esta tarde frente al Madrid

12:56 Por cierto, en lo deportivo, el Athletic ganó al VIllarreal, 2-1, con goles de Raúl y Muniain, que fue el mejor del partido. Y San Mamés fue una fiesta, en el regreso del público al 100% después de 601 días.