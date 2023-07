Aitor Fernández y su «falta de madurez» en Lezama: «Cobras más que tus padres y te crees que el mundo es tuyo»

A.M. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Aitor Fernández, a sus 32 años, vive el mejor momento de su carrera deportiva. Once años después de abandonar Lezama, el portero de Osasuna es feliz en Pamplona, donde no ha tenido problemas en adaptarse al equipo tras cuatro años exitosos en el Levante. Y en su primer curso como portero rojillo, le ha disputado el puesto al indiscutible Sergio Herrera jugando 21 de los 38 partidos de Liga.

Aunque ahora cuente con la total confianza de Jagoba Arrasate, con el que compartió vestuario en sus inicios, no tuvo un camino fácil. En una entrevista con el Diario de Navarra, el guardameta recuerda cómo fue su paso por el Athletic y reflexiona sobre los errores que le privaron hacer carrera en el club que le vio crecer.

«Me faltó madurez. Con 15 años te ponen tu primer contrato encima de la mesa. Cobras más que tus padres y crees que el mundo es tuyo, que vas a llegar a Primera y que además tienes que jugar. Te falta madurez, dejas de entrenar, dejas de cuidarte tanto, porque te crees que eres la ostra, ves cuatro pelas que tus amigos no tienen y vas de guay...», asevera.

El portero descubrió un mundo totalmente nuevo cuando abandonó Lezama para siempre y comenzó una nueva etapa de su vida en Barakaldo: «Vas a entrenar y los balones tienen agua del día anterior, parecen medicinales. Te tienes que comprar tú el chubasquero porque si llegas un poco tarde no tienes, pasas un frío terrible, la ropa está húmeda porque no da tiempo a secarse... Eso te hace ver la realidad del fútbol y arrepentirte de los años que has tirado».

Tras su aventura en Lasesarre, Aitor volvió a la senda de los filiales. Recaló en el Villarreal B y después debutó en Segunda con el Numancia, de la mano de Jagoba Arrasate. Dos grandes temporadas le valieron para dar el salto a Primera con el Levante y tras cuatro años con el equipo granota, salió con destino a Osasuna. Allí en su segunda temporada tendrá la oportunidad de disputar por primera vez competición europea.

