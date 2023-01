Alberola Rojas, baja por una grave enfermedad hasta hace diez días, pitará el Eldense-Athletic

Javier Alberola Rojas (Ciudad Real, 31 años, en Primera desde la temporada 2017-18) dirigirá el jueves el Eldense-Athletic de Copa. El colegiado ha sido protagonista de una historia de superación personal por una grave enfermedad que le ha tenido ausente de los terrenos desde el inicio de temporada hasta que reapareció el pasado 22 de diciembre en el Cacereño, 2-Girona, 1 de Copa. Fue su primer partido oficial en siete meses. Ha pasado dos veces por el quirófano y ha estado hospitalizado cerca de un mes. «Ha sido un susto muy grande», ha explicado el castellano-manchego.

Todo comenzó el pasado verano en las pruebas físicas a los árbitros, realizadas en Segovia, previas a la campaña. «Tenía un brazo muy hinchado, vi que algo iba mal». Acudió al hospital y se encontró con un duro diagnóstico: «Obstrucción de dos venas a la altura de la clavícula». Por fortuna, relató Alberola en un vídeo difundido por la Federación, «la circulación de la sangre se cortó hacia la zona del brazo y no hacia el corazón o la cabeza, con lo que el escenario habría sido totalmente diferente y grave».

Alberola Rojas fue intervenido. «Me quitaron la costilla accesoria que provocó que las venas se obstruyesen». Le dieron el alta, pero no fue el final. Tan sólo tres días después «me tienen que volver a ingresar y paso por la UCI. La cirugía me había provocado un neumotórax y me quitaron dos litros y medio de sangre». Permaneció ingresado en el hospital casi un mes en reposo absoluto y con fiebre.

Ya está recuperado. A mediados de diciembre superó las pruebas físicas de la Federación y reapareció en Cádiz. El Getafe, 2-Mallorca, 0 del 30 de diciembre fue su segundo partido, primero de Liga, y el del Athletic el del jueves será el tercero.