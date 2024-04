El polémico alcalde de Ourense ve «xenofobia» en la filosofía del Athletic

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 8 de abril 2024, 16:43 | Actualizado 16:51h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Mientras la afición del Athletic disfruta del sueño cumplido de la Copa, a unos pocos les escuece la victoria de los 'leones'. Son una minoría, pero tratan de hacer ruido. Es el caso del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, del partido provincial Democracia Ourensana, que parece no haber comprendido la esencia de esta la filosofía rojiblanca. Acostumbrado a disfrutar metiéndose en 'charcos', hace una lectura cuanto menos sorprendente. A sus ojos, «la xenofobia impide al Athletic ganar más títulos», según ha publicado a través de un mensaje en sus redes sociales. Las críticas no se han hecho esperar.

⚽🏆 Cuando la xenofobia impide al Athletic ganar más títulos.



La victoria del Bilbao ayer en la Copa del Rey, primera en 40 años, cuando habia ganado 23 en los 80 años anteriores, aflora el coste de fichar solo a jugadores relacionados con Euskal Herria, en plena globalización. — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) April 7, 2024

En vez de elogiar lo que supone alzarse con un título gracias a una apuesta por la cantera y los jugadores euskaldunes, algo tan complicado en estos tiempos de fútbol moderno con plantillas y fichajes tasados por una cantidad ingente de millones, Pérez Jacome afea al club haber perdido competitividad por esta filosofía. «La victoria del Bilbao ayer en la Copa del Rey, primera en 40 años, cuando había ganado 23 en los 80 años anteriores, aflora el coste de fichar solo a jugadores relacionados con Euskal Herria, en plena globalización», ha analizado.

Las críticas han sido numerosas. La publicación acumula más de cien comentarios. La mayoría criticando su postura. Los usuarios han visto un tanto marciana su postura. Lógico. «Esta vez has patinado. Llamar xenofobia a querer jugar con gente de la cantera. No somos xenófobos, queremos gente que sientan los colores. Y los tenemos navarros, riojanos, etc. Si han sido formados en nuestro entorno, suficiente. Dime cuántos jugadores orensanos hay en primera», le ha respondido el usuario Jon Ander Altube.

Esta vez has patinado. Llamarle Xenofobia al querer jugar con gente de la cantera. No somos xenófobos, queremos gente que sientan los colores. Y los tenemos Navarros, riojanos etc si han sido formados en nuestro entorno suficiente.

Dime cuántos jugadores orensanos hay en primera. — Jon Ander Altube (@jon_altube) April 7, 2024

El alcalde de Ourense, natural de dicha localidad, ha entrado al trapo y ha contestado. «Pero entérate... Lo de la cantera era antes. Ahora aceptan a todos los de Euskal Herria». Fue el segundo y último mensaje que publicó a pesar de las numerosas reacciones contrarias a su postura. Desde los que se han mostrado «orgullosos» por esperar cuarenta años a ganar con esta filosofía hasta los que le recordaban que en el once inicial de la final había «nueve canteranos».

Pérez Jácome se vio vuelto en una intensa polémica justo antes de las últimas elecciones gallegas. Salieron a la luz varios audios en los que habla de «conseguidores», en lo que podría ser una conversación sobre blanqueo de dinero. A pesar de estos audios, ha conseguido mantener en sus manos el bastón de mando por segundo mandato consecutivo.