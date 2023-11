Aleix García, la estrella del Girona que sufrió impagos

Hace tres años, Aleix García (Ulldecona, Tarragona, 26 años) planificaba cómo salir de Bucarest. Una de las grandes promesas del fútbol español había tocado fondo en una Liga del extrarradio europeo. Llevaba además unos meses sin cobrar en el Dínamo de la capital rumana. Hoy es el símbolo del Girona líder. su brújula en el centro del campo y el primer internacional de su historia.

El Athletic ocupa un lugar destacado en su currículo. Jugó en San Mamés sus primeros minutos en la Liga. Sucedió el 34 de mayo de 2015. El catalán tenía 17 años. Marcelino García Toral le hizo debutar en un partido en el que el Villarreal no se jugaba nada, pero el Athletic buscaba Europa el día de la despedida de Andoni Iraola.

Con el 4-0 en el marcador, Marcelino dio entrada en el campo a Aleix García, una de las grandes perlas de la cantera del Villarreal. Su padre, que grababa los partidos del cuadro amarillo, estaba en San Mamés. «Tenemos muchas ilusión puesta en él.», avisó el entrenador asturiano.

Pero las esperanzas de Marcelino se vinieron pronto abajo. Apenas unas semanas después se anunció su salto al Manchester United por los cuatro millones de su cláusula de rescisión. «Es un palo para el club», resumió devastado el técnico asturiano.

Aleix García estaba en la cúspide de su meteórica carrera como principal valor de la cantera amarilla. Pero estaba muy lejos de la exigencia demandada por Pep Guardiola. Entre 2015 y 2017 apenas jugó nueve partidos. A medida que pasaba el tiempo sin participar, entendió que no tenía sitio en la potente escuadra inglesa. «Estar con grandes estrellas a los 18 años hizo que me confundiese. Pensaba que ya lo tenía todo hecho y me tocó vivir esa cara de la moneda en la que no estás tan contento, fuera del foco. Me sirvió para madurar», reflexionó la pasada semana ante la agencia Efe.

Aparece el Girona

En 2017, coincidiendo con la conversión del Girona en uno de los equipos en la órbita del City, llega cedido por primera vez. Es un jugador clave con 47 partidos en dos cursos, pero el club inglés le saca del foco con una sorprendente cesión al Royal Mouscron belga. Al finalizar esta campaña quedó libre.

Por fin llegaba el momento en el que era dueño de su destino. En esa encrucijada en el verano de 2020 tenía dos alternativas. A un lado estaba el Eibar, en donde José Luis Mendilibar insistía para que reforzara la plantilla azulgrana en el que sería su último curso en Primera.

No hubo acuerdo y el tarraconense se fue al Dínamo de Bucarest, que ofrecía más. Había sido captado junto a otros seis jugadores españoles por un empresario granadino, Pablo Cortacero. Fue una decisión que pronto lamentaría. «No han cumplido ninguna de las promesas por las que nos trajeron aquí y todo ha sido un tiempo de mentiras», resumió el exrojiblanco Isma López, uno de los seis.

García echó marcha atrás y en enero firmó por el Eibar tras romper su contrato. Era un equipo en plena caída y en el que sólo fue titular en cinco ocasiones. Con el descenso, sus caminos se separaron. Regresó al Girona a Segunda y desde entonces rinde a su mejor nivel. El temor a convertirse en otra promesa que se queda en el camino desapareció. Con Míchel ofrece un rendimiento extraordinario. «Me permite soltarme, disfrutar y demostrar mi mejor nivel», se felicita.