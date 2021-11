Álex Remiro: «Ha sido la peor noche de mi vida» El meta de la Real Sociedad explica su fallo en el derbi contra el Athletic y añade que «no he podido dormir y me he pegado mis horas de llorar»

Los aficionados de la Real Sociedad se marcharon a casa dolidos con el empate en el derbi ante el Athletic, pero si hay alguien que lo pasó verdaderamente mal ese es Alex Remiro. «Ha sido la peor noche que he pasado en mi vida, no he podido dormir y me he pegado mis horas de llorar y pensar. He intentado pasar el mal trago y he intentado ir al entreno de hoy con todas las fuerzas que tenía», ha declarado el portero en El Tercer Tiempo de Movistar.

El guardameta trató de explicar la acción en la que Muniain hace el gol. «Esas faltas las suelo tener dominadas, son laterales y sabes que te va a pasar gente por delante. Una vez que sale el balón tenía intención de ir a por él frontalmente en vez de lateral. El campo estaba rápido y el balón mojado, no es un balón tan tocado y rápido como para ir de puños y no sé por qué voy así, todavía sigo pensándolo... Creo que me da miedo dejarla muerta con las dos manos e intento darle una salida lejana», se lamentó al valorar la jugada.

El de Cascante quiso agradecer las muestras de cariño de varios de sus ex compañeros que se acercaron a darle ánimos tras la acción. «Son las que más me han emocionado por todo lo que pasó en los últimos años. Me dijeron que no estuviese así por una acción, que había salvado al equipo en dos acciones y que llevo una buena temporada», añadió. También valoró a Unai Simón, que «también me animó después de que él también fallara en el último derbi. También me animó Iker, Williams... intentaron animar a un compañero que estaba completamente hundido».

Álex Remiro también quiso explicar una imagen que ha generado cierta controversia. El de Cascante celebró con efusividad la roja a Iñigo Martínez. «No tiene nada que ver que sea él, celebré todas las acciones y duelos que ganaron Elustondo, Robin, Diego... Suelo estar metido en el partido y celebro todo». El meta apostilló que «nosotros iniciamos esa jugada desde atrás, golpeo el balón y tenía que jugar desde abajo porque no tocaba pegar, sabía lo que iba a decirme Ima. Celebro entonces sacar una segunda amarilla, no tiene nada que ver con él», sentenció.