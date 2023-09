Alkorta carga contra la directiva del Athletic: «Sois unos sinvergüenzas»

B. V. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Rafa Alkorta, exdirector deportivo del Athletic, ha cargado con contundencia contra el presidente del club, Jon Uriarte, y contra su junta directiva. Las decisiones tomadas por la entidad, que ha prescindido de exfutbolistas rojiblancos en su organigrama, no le han gustado. «No todos los exjugadores son válidos para Lezama, pero a los que valen no te los puedes cepillar. Eso sí me parece una falta de respeto», ha criticado este lunes en Onda Vasca.

En este sentido, Alkorta habló de la salida de Andoni Lakabeg. «Se me saltan las lágrimas cuando me entero que se lo quitan de en medio. Es un tío que ha jugado en el Athletic, que se ha dejado la vida, que ha tenido un montón de problemas en su vida, un tío al que le hemos echado una mano como no podía ser de otra manera. Le sacan de Lezama diciendo que hay no se qué informe», expone el último director deportivo rojiblanco, quien se dirige con dureza la directiva de Jon Uriarte: «Sois unos sinvergüenzas». Y añade: «Andoni Lakabeg es un pedazo de entrenador. Todo lo que tiene que tener un chico que juega al fútbol en el Athletic lo tiene Andoni Lakabeg... y lo sacaron». «Mediocridad» Alkorta habló también de la importancia de haber militado en un equipo para trabajar con eficiencia. Así, el exfutbolista, retirado en 2002, sostiene que «en el mundo del fútbol se ha ido desarrollando a todos los efectos, sobre todo tecnológicamente, pero hay una parte que, como dice Mendilibar, hay que olerla, que es muy importante, y seguramente lo va a oler mejor uno que ha jugado a otro que no ha jugado». El exdirector deportivo del Athletic, cargo que ostentó cuando Aitor Elizegi era presidente, no ha dudado en criticar también otras decisiones tomadas por Jon Uriarte. «Se ha rodeado de cierta mediocridad y esa cierta mediocridad es la que está haciendo que Lezama intente desvincularse de esos vínculos siempre necesarios», afirmó.