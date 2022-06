Athletic Alkorta deja en manos del próximo director deportivo el regreso de Guruzeta «Ha hecho un buen año y podría volver perfectamente, pero eso a mí no me compete», dice

Rafa Alkorta y Andoni Ayarza dejan perfiladas las plantillas del Bilbao Athletic, al que suben 16 jugadores, y Basconia, a donde se incorporan doce juveniles, pero no del primer equipo. Hay dos incógnitas: ¿qué canteranos harán la pretemporada con la plantilla profesional? y ¿regresará Gorka Guruzeta? Alkorta ha dejado estas dos decisiones en manos de la próxima directiva y, por tanto, de su entrenador y del director deportivo que le sustituya.

A Guruzeta se le ha pedido que espera desde Ibaigane tras su brillante campaña en el Amorebieta (12 goles). Tiene ofertas del Tenerife y Huesca, pero no quiere comprometerse con nadie. «¿Guruzeta? Eso a mí no me compete de ninguna manera. Ha hecho un buen año y con eso podría volver perfectamente. Yo he dado mi informe, pero será el siguiente el que decida», ha esquivado Alkorta.

Ha empleado prácticamente las mismas palabras al ser cuestionado por los canteranos a los que subirá a la pretemporada. «Es una decisión del próximo entrenador y director deportivo, que vayan los dos de la mano. En ese proceso ya no tengo nada que decir», ha indicado.

Además, se han referido a la salida del lateral del Bilbao Athletic Álvaro Núñez. Acababa contrato el 30 de junio y se le dio la baja a mediados de mayo después de que se negara a renegociar el contrato que firmó con el club a mediados de octubre y que dejaba en la manos de la entidad su posible continuidad. «No hemos llegado a un acuerdo con él después de ofrecerle una mejora de contrato. Creo que ha sido muy valiente al decidir irse y ojalá vuelva», ha señalado Alkorta.