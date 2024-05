Alkorta desvela qué le dijo a Karanka cuando le quiso el Madrid: «¿Te han llamado? Vete volando»

Rafa Alkorta, exjugador y exdirector deportivo del Athletic, recomendó en 1997 a su entonces compañero en el club rojiblanco Aitor Karanka que fichara por el Real Madrid. Así lo revela el propio protagonista en el canal de Twich 'El fútbol no es así', que hace junto Iñaki Zanguitu, en una charla que mantuvieron con Karanka.

Verano de 1997. Alkorta ha regresado al Athletic con 29 años después de cuatro campañas en el Real Madrid. Coincide en el club rojiblanco con un gran central, Karanka, cinco años más joven. Aquel equipo presidido por José María Arrate y dirigido por Luis Fernández se ha reforzado en defensa. Además de Alkorta, ha fichado a Patxi Ferreira (Valencia, sin traspaso), Roberto Ríos (Betis, 12 millones de euros) y el lateral Mikel Lasa (Real Madrid, 0.9 millones).

🔙Cuando @RafaAlkorta1 vuelve de Madrid, @Karanka y él coinciden en la pretemporada del Athletic Club👟



Karanka recibió la llamada del Real Madrid y preguntó a Rafa que podía hacer💭



Esta fue su respuesta😂



📞Si te han llamado de Madrid, vete volando✈️



Descubre la historia👇 pic.twitter.com/pn8xkc9XqY — El fútbol NO es así (@lfutbolnoesasi) May 19, 2024

Karanka no tiene claro su futuro. «Cuando vuelvo del Madrid, Aitor está haciendo la pretemporada con nosotros. Llega Patxi (Ferreira), Roberto Ríos y él tiene alguna duda. Es más joven que nosotros, pero es zurdo, tiene un carácter muy bueno y es muy buen central», rememora el exdirector deportivo rojiblanco.

Alkorta recuerda una conversación con su compañero en las habitaciones de Lezama. «Me dice 'oye Rafa, ¿qué piensas? Me han llamado del Madrid». La respuesta de su compañero fue tajante. «¿Te han llamado del Madrid? Volando, pero vete volando», dice que le respondió.

Alkorta evoca que entonces le puso como argumento para su marcha que «estaba Jupp (Heynckes) allí como entrenador». Le tenía en alta estima porque había coincidido con el vitoriano en su primera etapa en el club rojiblanco y era el gran avalista de su fichaje. «Yo no era capaz de decirle a Aitor 'a ver chaval que aquí no vas a jugar que hemos llegado los gallos'. No, hemos llegado los abuelos y luego el entrenador pondrá. Cuando me dice que le han llamado del Madrid le digo 'arranca'».

Karanka fichó ese verano por el Madrid, que pagó los seis millones de euros de su cláusula de rescisión. Jugó cinco campañas en el Madrid. Ganó tres Ligas de Campeones, una Supercopa de Europa, una Liga y dos Supercopas de España antes de regresar al Athletic en 2002. Lo abandonó en 2006.