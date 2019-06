Alkorta: «Parece que no va a haber fichajes» Rafa Alkorta, el director deportivo rojiblanco. / IGNACIO PÉREZ El director deportivo del Athletic descarta a Galarreta: «Es un buen jugador, pero no nos interesa porque no mejora lo que hay» JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Bilbao Martes, 18 junio 2019, 11:48

El Athletic afronta un verano sin fichajes. Rafa Alkorta, el director deportivo rojiblanco, confirmó que, tal y como había indicado este periódico el lunes, la idea del club es suplir con los canteranos de Lezama la ausencia de refuerzos en el mercado. «Parece que no va a haber fichajes este verano, pero nunca se sabe. Hay dinero, lo que no hay es muchas posibilidades. Nuestro mercado es el que es, los de abajo tienen que empujar», dijo en una entrevista a 'TeleBilbao'.

El dirigente se refirió a los tres jugadores que se fueron y que aparecen en el listado de posibles refuerzos, Javi Martínez, Ander Herrera y Fernando Llorente. Con el entorno de todos ellos ha habido sondeos, pero el director deportivo indicó no haber hablado con ninguno de ellos.

Además, salió en defensa de Llorente, un jugador descartado por el presidente Aitor Elizegi después de que se contactara con él en el mercado de invierno. «Fernando es un delantero centro top que está en un buen momento. Es un buen amigo, le tengo en muy buena estima y no me interesa el pasado ni entiendo la inquina contra él, pero tenemos cinco delanteros, no tenemos sitio de momento«, zanjó.

Íñigo Ruiz de Galarreta, otra de las opciones valoradas por los hinchas, queda también descartado. «Es un buen jugador, pero no nos interesa porque no mejora lo que hay». El eibarrés no vendrá. Es la segunda vez que se pone a tiro y que el Athletic desecha la operación. La ocasión anterior fue en el verano de 2017. Estaba en el Numancia y tenía una cláusula de rescisión de 800.000 euros, que se reducían a 600.000 para los rojiblancos. El entonces director deportivo, José María Amorrortu, no lo quiso y se fue al Barcelona B. Ahora el Las Palmas acepta traspasarlo por alrededor de tres millones de euros. Ibaigane se quita de la puja.

Alkorta se reúne hoy con Gaizka Garitano. Uno de sus objetivos es aligerar la plantilla. El entrenador no quiere una de 25 jugadores. En estos momentos, entre futbolistas con contrato en vigor, cedidos que vuelven y canteranos que suben, hay 33 futbolistas. «Debo poner todas las herramientas que quiera el entrenador para que haga un buen año y que su trabajo sea lo más plácido posible. Dejar a ocho futbolistas todas las semanas sin convocar es complicado. Por eso hemos hablado de que la plantilla sea más corta«.

El club negocia una mejora de contrato de Yeray, sujeto con 30 millones. Se trata de un blindaje al alcance de clubes poderosos, pero Alkorta mantiene la calma. «Tiene contrato. No me preocupa. ¿Los 30 millones de cláusula? Son bajos depende de para quién, para el PSG poco, para el Getafe mucho. Le veo en el Athletic, que es donde tiene que estar».

El responsable deportivo del club aseguró que hay varios clubes pendientes de los descartes porque «algunos tienen ya novias. Llaman muchos clubes preguntando por nuestros jugadores para conseguirlos como cedidos«.