La extraña dolencia que puede dejar a Morata fuera de la 'final' ante el Athletic

La presencia de Álvaro Morata el sábado ante el Athletic es una incógnita. No presenta ninguna lesión muscular, pero sufre una dolencia en el rostro que le está provocando un fuerte dolor en todo el cuerpo y le impide realizar cualquier actividad física. El atacante ha sido diagnosticado con un cuadro agudo de neuralgia en el trigémino, el nervio que controla la musculatura a la hora de masticar y la sensibilidad de la cara. Tal es el dolor que debe sufrir que, en el momento más crucial de la temporada, el máximo goleador del Atlético no está disponible para su entrenador. Ya se perdió el partido del domingo ante el Alavés -que se saldó con derrota para los del Cholo por dos goles a cero- y ayer no entrenó con sus compañeros. Lo que deja su presencia en entredicho.

📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/LjmZntV5UJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 23, 2024 Pero la presencia de Morata aún no está descartada. Ayer el doctor Ignacio Velázquez Rivera, responsable de la Unidad del Dolor del Hospital de Guadix y especialista en la dolencia que sufre el delantero, aseguró en declaraciones a la cadena Cope que «es el dolor más incapacitante y más difícil de tratar». Y recalcó que «es el peor de todos en todo el cuerpo». Que Morata esté o no ante el Athletic dependerá de si la dolencia le permite entrenar con sus compañero. No obstante, el delantero pasa por uno de sus peores momentos de la temporada. Sus graves fallos en Dortmund, con la posterior eliminación europea del Atlético, han provocado que la afición vuelva a poner la lupa sobre su 9, tan cuestionado como idolatrado.