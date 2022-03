«El ambiente en Mestalla será fuerte, el partido se ha calentado mucho»

La junta directiva de la Agrupación de Peñas Valencianistas, que congrega a 350 asociaciones y a alrededor de 20.000 hinchas, se reúne en el 'exilio' para ultimar detalles sobre el ambiente en el crucial partido copero de mañana. Hasta 2020 ocupaban un local en Mestalla, pero unas críticas a la gestión del dueño, Peter Lim, les costó ser desalojados del estadio. Sus directivos se citaron ayer en el local que han alquilado en la calle Islas Canarias, a quince minutos a pie de su querido campo. «Nos vemos en Sevilla», se esperanza con euforia el tesorero, José Ramón Albiach.

Fede Sagreras, el presidente, adelanta las medidas que han tomado. Piden a los hinchas un gran recibimiento al Valencia en el estadio y que todos lleven prendas del club. «Esto no es San Mamés, un campo donde todo el mundo va con su camiseta rojiblanca», distingue. La agrupación no puede hacer nada dentro del estadio. Lim quiere que todas las iniciativas allí sean suyas. Y ha optado por un gran tifo y el reparto de 40.000 banderas a los asistentes.

Los peñistas pretenden que Mestalla sea un volcán. No les costará lograrlo. Los hinchas saben que la Copa es el único camino para salvar una campaña decepcionante en Liga y además hay muchas heridas abiertas por la controversia en la que se han envuelto los dos equipos. Ha habido quejas del Athletic porque ha sido injustamente tratado al tener menos descanso, críticas rojiblancas a las pérdidas de tiempo de los de Bordalás, respondidas con una respuesta descalificante de Carlos Soler a Raúl García. «Prefiero no hablar de él, se pasa casi todo el partido fingiendo». Pero lo que más duele en Valencia es la que consideran injusticia arbitral sufrida en San Mamés. En esto también unos lo ven blanco y los otros negro. Los chés se quejan de un penalti a Hugo Duro y Marcelino replicó que a los suyos no les pitaron antes otro a Dani García.

El Valencia repartirá 40.000 banderas a los seguidores y organiza un tifo espectacular

Los decibelios suben según se acerca el partido. Los peñistas del Valencia anticipan tensión. «El ambiente será fuerte porque se ha calentado mucho el partido», explica Albiach. «Se ha caldeado el ambiente con las declaraciones de Raúl García y Marcelino, que no han gustado a la gente de Valencia. Comparar el partido de ida con uno de Preferente como hizo Marcelino es una falta de respeto», mantiene María Ángeles Chelet, de la Peña Balaguer de La Pobla de Vallbona.

No gusta el árbitro elegido

La última gasolina a la hoguera valencianista la ha arrojado la designación de Gil Manzano, un colegiado de quien los peñistas del Valencia no tienen buenos recuerdos. «¿Lo ha elegido el Athletic?», se pregunta Amanda Navarro, la secretaria de la agrupación. «Ya os dije hace una semana que la Federación nos lo iba a poner», remacha Albiach, a quien sus compañeros tienen por especialista en el mundo arbitral.

No lo tendrá fácil el colegiado. «La gente en el estadio va a estar muy vigilante con Gil Manzano. Nos inquieta más incluso que el Athletic, porque últimamente hemos sufrido decisiones arbitrales que nos perjudican», advierte Albiach. Eso si, tranquilizan a los rojiblancos. «El ambiente será duro, pero aquí no nos metemos con los rivales», garantiza Sagreras.