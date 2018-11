«Cuando tus amigos juegan a FIFA 19», el tuit viral de Yeray Yeray Álvarez. Un amigo del central del Athletic ha sido abroncado por una vecina, que le ha dejado una carta en el portal harta de los gritos que pega cuando pierde al videojuego VIRGINIA MELCHOR Miércoles, 21 noviembre 2018, 18:55

Un amigo del central del Athletic, Yeray Álvarez, ha sido abroncado por su vecina, harta por los gritos -«a pleno pulmón»- que pega cada vez que pierde al videojuego FIFA 19. Así lo demuestra la publicación que el jugador rojiblanco ha compartido en sus redes sociales y que ya se ha convertido en viral.

En la imagen, se puede ver la contundente nota que la afectada ha dejado en el portal del colega de Yeray para mostrar su cabreo. «Te recomiendo que si tan 'puta mierda de juego' es, tal y como tú has hecho saber cuando lo has gritado a los cuatro vientos en más de una ocasión, quizás deberías dejar de jugarlo. Y si no, al menos deja de dar voces y golpes cada vez que el juego te saca de quicio», escribe la indignada vecina. Al final del texto, asegura que le «importa lo que viene siendo una mierda» que el jugador gritón se frustre. Eso sí, le pide que lo haga «en un volumen que sea inaudible para el resto de viviendas».

La publicación, que acumula más de 4.000 retweets y 11.500 'me gusta', ha provocado todo tipo de reacciones. Muchos usuarios viven con el temor de encontrarse ellos también una nota en el portal. «A mi el juego me ha quitado la salud», reconoce Javi, e Iván dice que se lo ha tenido que quitar porque le sacaba «de quicio». Otros twitteros, en cambio, se sienten identificados con la remitente del texto porque a ellos también les ha tocado sufrir a algún vecino que monta un drama cada vez que pierde una partida.