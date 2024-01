Anaitz Arbilla, capitán del Eibar: «Ha sido un acierto traer a Joseba Etxeberria»

Anaitz Arbilla (Larrainzar, Navarra, en mayo cumple 37 años) tiene un altísimo sentido de la responsabilidad. El capitán del Eibar se siente en deuda por el descenso vivido hace tres campañas. «No voy a disfrutar del fútbol hasta que el Eibar vuelva a Primera», advierte. Busca el retorno con un nuevo entrenador. «Ha sido un acierto traer a Joseba Etxeberria», lanza.

– ¿Dónde está la clave de la eliminatoria?

– Ser nosotros mismos. Lo que nos ha caracterizado es nuestra fortaleza en casa, el ritmo que imponemos al partido, la presión que transmitimos. Todo eso va a ser clave. Aunque sabemos el nivel que tiene el Athletic y en qué momento está. Va a ser una eliminatoria difícil, pero para ellos también va a ser complicada.

– ¿Qué es lo que más le gusta del Athletic?

– Lo que más llama la atención es el potencial que tiene arriba. Están muy finos, con mucha velocidad y con robos. Ofensivamente tiene muchos recursos.

– La eliminatoria de 2012 es recordada en el Eibar porque fue el pistoletazo de salida a los dos ascensos seguidos. ¿Sueña con que suceda lo mismo?

– No pensamos en eso. Nuestro objetivo es pasar la eliminatoria y hacerles un partido de tú a tú. Queremos que sea una gran fiesta en la que le gente de Eibar y del Athletic se lo pase bien, pero que nos clasifiquemos nosotros.

– ¿Han cicatrizado las heridas de los dos ascensos perdidos?

– Hay que convivir con eso. No van a cicatrizar hasta que no consigamos el objetivo. Seguiremos intentándolo. Estar tanto tiempo en posiciones de ascenso directo como en las dos últimas campañas es difícil. Ahora estamos en posición buena que nos hace soñar que podemos acabar entre los dos primeros.

– Un ascenso se les escapó cuando les valía empatar en casa del descendido Alcorcón y el otro después de sólo ganar uno de los últimos nueve partidos cuando eran líderes. ¿Se lo cree?

– El palo más duro fue Alcorcón. Todos estábamos visualizando lo que podía ser. Un batacazo de esos te merma, pero pudimos darle la vuelta la pasada campaña. Tuvimos partidos claves como perder con el Las Palmas en casa con un gol en falta de churro en su único disparo. Pensaba que este año que iba a ser difícil motivarse, darle la vuelta a esto y que todo el mundo piense igual que tú. Traer a un entrenador nuevo que meta aire fresco siempre es positivo. Etxeberria ha entrado muy bien y la gente está encantada con él.

– Dicen quienes le conocen que tiene un altísimo sentido de la responsabilidad.

– Soy de los que más años lleva. Ya son ocho. Tengo una edad y quieras que no te sientes responsable de todo. Es una carga. No te puedo hacer una comparativa de quien sufre más o menos, pero te puedo garantizar que yo sí sufro. Lo llevas dentro e intentas tener esas responsabilidad que a veces no es buena. Lo que intento transmitir que este club es especial y que queremos ascender sí o sí.

– Etxeberria habla mucho con usted. ¿Se siente la prolongación del entrenador en el campo?

– Tengo buena relación con él. Lo que quiero es que vea que tiene una persona para lo que necesite, que le ayudaré en todo, como hice con los anteriores. No conocía la casa como Garitano o Mendilibar, pero ha sido un acierto el traerlo. Ha venido una persona idónea para el momento del club. Está trabajando muy bien.

Los valores del Eibar

– ¿Cuáles son los valores que intenta transmitir a los nuevos?

– Que somos un club muy familiar, muy cercano, que no existen distancias entre unos y otros. No sé si nos hace distintos, pero es nuestra manera de verlo. Yo aquí he encontrado mi club ideal. He pasado ocho años maravillosos y me gusta que siga existiendo esto, que se mantenga esta forma de ver el fútbol.

– ¿Qué recuerda de su paso por el Athletic?

– Soy de Larrainzar. Llegué de la Txantrea en cadetes. De mi quinta son Susaeta, Beñat... El único que queda en activo es posiblemente Etxeita.

– ¿Por qué no subió al primer equipo?

– Son circunstancias. No puedes decir nada. Es complicado subir. Además, era lateral y estaban Iraola y Del Horno.

– ¿Hasta cuándo quiere jugar?

– Antes cuando tenía 30 o 31, decía hasta los 35. Ahora no digo nada. Me siento bien y juego prácticamente todo. Me encuentro bastante bien, aunque he tenido un mes con detalles un pocos negativos en acciones que me han penalizado. Lo asumo. Es sano hacer autocrítica. Me gustaría seguir la verdad. Me noto bien físicamente, me noto fuerte dentro del equipo.

– ¿Cuando se disfruta más, a los 36 años o cuando es joven?

– Cuando eres joven. Yo pensaba cuando era joven que iba a disfrutar de verdad con más edad sin importarme la repercusión negativa. Pero eso no existe. Creo que no voy a disfrutar hasta el día que ascienda a Primera. Hasta entonces me siento en deuda y tengo esa losa que me gustaría quitármela porque me siento responsable.