El análisis del Rayo: Francisco sigue el buen trabajo de Iraola

La salida de Iraola sumada a las de jugadores clave como Fran García, Catena o Comesaña parecía anunciar una temporada complicada para el Rayo. Sin embargo, la inteligente gestión de Francisco Rodríguez ha logrado que el equipo no pierda su identidad y siga siendo tan incómodo para sus rivales como lo que era a las órdenes del técnico de Usurbil. Recibió un severo correctivo del Atlético en la tercera jornada (0-7), pero le sirvió como lección y suma ya diez partidos sin conocer la derrota.

Es cierto que la mayoría de esos encuentros los ha empatado, principal motivo por el que no ocupa posiciones europeas, pero punto a punto el Rayo se ha mantenido en la parte noble de la clasificación y su imagen siempre ha sido la de un equipo con las ideas claras. En las últimas tres jornadas se ha enfrentado a los tres primeros clasificados de la tabla, Real Madrid, Girona y Barça, y sólo el equipo de Míchel fue capaz de vencerle. Toda una muestra de la fortaleza de este Rayo que ha crecido mucho defensivamente bajo la tutela del técnico andaluz.

Sistema y Modelo de juego

Francisco ha realizado una transición inteligente. El técnico almeriense no ha sucumbido al orgullo del entrenador, no ha tratado de cambiarlo todo para crear un equipo a su gusto, sino que ha sabido qué cosas del modelo de Iraola debía mantener y cuáles podía cambiar y darle su propio matiz. En lo defensivo, sigue buscando presionar en campo rival, especialmente en los partidos que juega en Vallecas. Tanto el Girona como el Barça se vieron maniatados por esta presión, que solo consiguieron superar cuando las piernas del equipo madrileño comenzaron a flaquear. No obstante, el Rayo también han mostrado capacidad para replegarse en un bloque medio y defender con mayor orden, como tuvo que hacer, por ejemplo, durante las segundas partes ante Real Madrid y Barcelona. Sus números defensivos son muy buenos, de hecho, si excluimos aquella goleada ante el Atlético, que fue un borrón en su expediente, sería el segundo equipo menos goleado de la tabla.

Con el balón es donde más se ha podido ver la influencia de Francisco. Iraola buscaba que su equipo dominara todos los partidos a través de la posesión, mientras que al almeriense, consciente de la velocidad de sus futbolistas, no le importa darle la pelota al rival y vivir de las transiciones. Los franjirrojos disfrutan cuando los partidos se rompen y comienzan a aparecer espacios, en un ida y vuelta constante en el que jugadores como Isi o Álvaro García pueden marcar la diferencia.

La aparición de Mumin

El Rayo acusó un duro golpe con la baja de Alejandro Catena. Lejeune (24) se mantuvo, pero el sustituto del madrileño, Aridane (5), no es un central de garantías como su antecesor. Por eso ha sido tan importante la aparición de Mumin (16), un central ghanés llegado la temporada pasada y que está impresionando con sus actuaciones. El macedonio Dimitrievski (1) sigue siendo un fijo en la portería. En la derecha continúa el incombustible Balliu (20), aunque tiene una dura competencia en el rumano Andrei Ratiu (2), un jugador con una zancada muy poderosa. En la izquierda los madrileños perdieron a Fran García, pero han encontrado en el Pacha Espino (12) un sustituto de nivel, con menos calidad pero un auténtico guerrero.

Medio campo

Óscar Valentín (23) y Unai López (17) han formado el doble pivote de confianza de Francisco, dos futbolistas con características diferentes y que se complementan bien. Pathé Ciss (21) ha actuado cuando alguno de los dos ha faltado. En la media punta, Kike Pérez (14), recién llegado este verano, fue titular los primeros encuentros, pero Trejo (8) ha recuperado el puesto en los últimos partidos.

Esperando a R.D.T.

Raúl de Tomás (22) no es el mismo desde su regreso al Rayo. El jugador que hace dos temporadas anotó 17 dianas con el Espanyol parece haber perdido finura y olfato goleador. Por ese motivo, Sergio Camello (34) ha sido el delantero titular los últimos encuentros. El veterano Falcao (9) y Nteka (11) son las otras opciones con las que cuenta Francisco para esa posición. En las bandas Isi (7) y Álvaro García (18), dos futbolistas vertiginosos y con mucha calidad, siguen siendo fundamentales. De Frutos (19), llegado este verano y Bebé (10), uno de los jugadores más queridos por la afición, son las dos alternativas para las bandas.