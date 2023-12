Ancelotti sitúa al Athletic entre los candidatos a ganar la Liga

Después de ganar al Alavés en el tiempo añadido con mucho sufrimiento y en inferioridad numérica por la expulsión de Nacho, quien hizo una dura entrada a Samu, Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en Mendizorroza. El entrenador del Real Madrid habló de la Superliga, de las lesiones que han llenado la enfermería blanca y también de los equipos que, a su juicio, estarán en la carrera por el título de Liga. Preguntado por si el Girona es ahora mismo el principal rival de los 'merengues' en la lucha por el campeonato, con el que están empatados a 45 puntos, el italiano valoró la temporada de los catalanes pero no se olvidó del Barcelona y del Atlético. Y es en este punto en el que introdujo a otro aspirante que, según remarcó, pelerá por acabar en lo más alto de la clasificación: el Athletic. «Ojo al Bilbao -dijo textualmente-, que está jugando muy bien».

El Madrid sudó la victoria en Vitoria, conciente de que el Girona había firmado las tablas en el Villamarín. «Empatar contra el Betis no es tan sencillo. He visto el partido y ha mostrado toda la calidad de este primer tramo de la temporada. No tienen competición europea y creo que van a pelear hasta el final», comentó Ancelotti en referencia a la tropa dirigida por Míchel. «Y creo que van a pelear hasta el final también -subrayó- el Atlético y el Barcelona». Cuando todo el mundo daba por hecho que ahí se acababan los opositores al título, el italiano metió al Athletic. «Ojo, que está jugando muy bien», añadió sobre los bilbaínos.

Ancelotti no se olvidó de los rojiblancos a pesar de que están con una desventaja de 10 puntos respecto al Madrid y el Girona, al igual que el Atlético. Están a tres del Barcelona y con su triunfo ante la UD Las Palmas están completando su mejor Liga de los últimos 40 años a estas alturas del campeonato. Los de Valverde cerrarán la primera vuelta el 4 de enero ante el Sevilla en el Pizjuán, mientras que los madridistas lo harán frente al Mallorca en casa. Los gerundenses se medirán a los 'colchoneros' y los culés a los canarios a domicilio.