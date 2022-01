Acusan a Capa de apoyar al Alavés y el rojiblanco sale a defenderse

Lío con Ander Capa en las redes sociales. El jugador del Athletic publicó ayer en pleno partido una 'story' de Instagram en la que le deseaba toda la suerte a su amigo Escalante. En su día compartieron vestuario en Ipurua y ayer el nuevo jugador del Alavés hacía su debut.

El contexto no fue suficiente para algunos, que acusaron al rojiblanco de apoyar al Alavés. Hay que recordar que Capa está en la rampa de salida y precisamente el club vitoriano podría ser su próximo destino. El portugalujo no ha disputado ningún minuto esta temporada y su salida se espera en este mercado si jugador y club lo acuerdan. Marcelino no pone oposición alguna.

El rojiblanco escribió dos horas después en su cuenta de Instagram: «Me duele que dudéis de mi lealtad. Le he deseado toda la suerte del mundo a un grandísimo amigo en su nueva etapa. No he tenido intención de faltar al respeto a los athleticzales y jamás desearía una derrota para mi equipo».