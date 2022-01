Aitor Elizegi ha dejado en manos de Marcelino García Toral, su entrenador, y Rafa Alkorta, el director deportivo, la posible salida de Ander Capa con destino al Alavés, club que se dirigió hace unos días al lateral derecho del Athletic para comunicarle que deseaba incorporarle en el mercado de invierno, según adelantó este periódico.

«Son los profesionales los que tienen que dibujar la plantilla de los cinco meses que restan y, obviamente, los que tomarán decisiones. Me dejo recomendar por los profesionales y lo que digan la dirección deportiva (Alkorta) y técnica (Marcelino) es lo que el club normalmente pone en práctica», ha indicado el presidente en Riad al ser preguntado por este periódico por la situación del portugalujo.

Marcelino ya advirtió el sábado que no se opondrá a la salida de Capa, si tanto el futbolista, que no ha disputado ni un solo minuto esta temporada, como el Athletic interpretan que esa decisión no perjudica a ninguna de las partes. El entrenador asturiano afirmó que el lateral de Portugalete no le ha comunicado personalmente su «parecer», pero entiende que su situación en el equipo es muy complicada y que por tanto comprendería que quisiera buscar protagonismo en otro lugar. Es el mismo argumento que empleó en el caso de Jon Morcillo, ahora en el Valladolid. El extremo de Amorebieta no entraba en los planes del cuerpo técnico y su máximo responsable no obstaculizó su marcha al conjunto de Zorrilla.