Ander Capa, exjugador del Athletic, deja el Levante El lateral derecho se despide del cuadro granota: «Muchas gracias, no os olvidaré»

Ander Capa (Portugalete, 32 años) ha anunciado este jueves que abandona el Levante, club al que llegó el pasado verano después de no renovar por el Athletic. El lateral derecho ha escrito un mensaje en las redes sociales para desvelar su marcha y abrazar a la afición granota. «Muchas gracias, no os olvidaré. Y a partir de ahora, os apoyaré desde la distancia».

El defensa ha jugado el 41% de los minutos esta temporada en la Liga. En total, ha salido en 21 partidos y ha visto siete tarjetas amarillas en Segunda División en un equipo que aspiraba al ascenso pero que ni siquiera ha entrado en el play-off por llegar a Primera. Su participación ha ido a menos. Comenzó como uno de los habituales. Hasta que en la jornada 29 desapareció prácticamente de las alineaciones en una formación que acaba de fichar como entrenador a Julián Calero.

Capa se formó en las categorías inferiores del Athletic, luego pasó al Danok Bat, de allí al Eibar, y en 2018 lo fichó el cuadro de Ibaigane a cambio de tres millones de euros. El vizcaíno firmó varias campañas notables, incluso se habló de la posibilidad de que fuera convocado por la selección. No obstante, la llegada de Marcelino García Toral provocó que casi no fuera citado.

Es más, Capa, cuando se marchó del Athletic, criticó lo vivido en sus últimos tiempos en Bilbao. En una entrevista con este periódico en noviembre, aseguró que en la entidad rojiblanca estaba «amargado» y en el Levante se volvía a «sentir futbolista». Hasta este jueves que ha anunciado su salida. «Se acaba una temporada donde nos hubiera gustado llegar lo más alto posible. No hemos podido cumplir el sueño del ascenso, pero estoy seguro de que con esa afición y ese valor humano en el club, pronto estaréis de nuevo en la máxima categoría. Os lo merecéis y brindo por ello».

«Hoy me despido de un club, una ciudad y una afición que me acogió como uno más desde el primer día. Muchas gracias, no os olvidaré. Y a partir de ahora, os apoyaré desde la distancia. Matxo Levante!!», concluye.