Ander Herrera afirma que «Luis Enrique es el mejor seleccionador que España puede tener»

Ander Herrera ha defendido la figura de Luis Enrique un día después de la eliminación de La Roja en el Mundial de Qatar en el choque de octavos contra Marruecos. El centrocampista del Athletic ha asegurado este miércoles en Lezama que «Luis Enrique es el mejor seleccionador que España puede tener». Ha evitado entrar en un análisis detallado del juego del combinado nacional, huérfano de alternativas cuando tocaba buscar soluciones diferentes a los problemas de siempre, aunque ha dejado claro que la actuación de los hombres escogidos por el asturiano le ha dejado satisfecho. «Me ha gustado lo que he visto. El equipo ha sido dominador y protagonista». Ha alabado la forma de ser el gijonés, quien todavía no ha aclarado si seguirá en el cargo y ni si dejará sin renovar el contrato que expira en este mes de diciembre.

«Tiene una personalidad y un carácter súper fuertes. No le afecta lo que se diga de él, o aparentemente no le afecta. No creo que ahora sea diferente», ha manifestado sobre Luis Enrique. «Me ha gustado lo que he visto de la selección. Me ha parecido un equipo dominador y protagonista, que ha seguido siendo lo que quería la Federación en los últimos años. Igual que he mandado el ánimo a la plantilla, lo hago personalmente a él (seleccionador) porque seguramente se llevará ahora muchas críticas injustas. Lleva una carrera larga en esto del fútbol y no creo que pierda mucho tiempo escuchando lo que se diga de él, o dejándose influir. Es un grandísimo entrenador. No es porque lo diga yo, sino porque me lo ha dicho gente que ha podido estar a sus órdenes. Veremos si sigue, pero creo que el camino hasta ahora ha sido positivo. Ha hecho un buen trabajo».

Con España fuera del Mundial, el jugador del Athletic ha asegurado que quedan partidos «bonitos». Ha constatado que «dos leyendas como Messi y Cristiano Ronaldo pueden cerrar unas carreras legendarias» con un título en la Copa del Mundo, donde ve a Francia físicamente intratable, una Inglaterra con opciones y un Brasil que «siempre está ahí».