Ander Herrera: «Europa es un sueño para todos, pero las notas nos las darán en junio»

Ander Herrera está feliz en el Athletic. Lleva tres meses de competición como rojiblanco en esta segunda etapa en Bilbao, de donde salió en 2014 para firmar por el Manchester United -«un top cinco del mundo»- y regresó ocho años después con la única intención de «sumar y ayudar» a un club que lleva cinco temporadas fuera del escenario continental. «Europa es un sueño para todos, pero las notas nos las darán en junio. Debemos pelear por ello», ha comentado este miércoles en Lezama, donde ha repasado la actualidad rojiblanca, hablado de los veteranos y los jóvenes, repasado las características del parón y ahondado en su papel dentro del vestuario, un lugar sagrado en el que, según ha subrayado, intenta dar ejemplo con el «comportamiento». Es consciente de que aún le falta para estar a su mejor nivel, el que le llevó a Old Trafford y luego al Parque de los Príncipes, y de ahí que trabaje empeñado en rozar la excelencia con el objetivo de ser una de las grandes referencias dentro de la plantilla. Eso sí, no se pone plazos. «Voy partido a partido. Quiero tener regularidad, entrenarme bien, no tener percances. No me gusta gusta ponerme fechas». Solo piensa en evolucionar a través del trabajo.

Confía en que lo conseguirá porque vive feliz con las botas puestas. «Me encanta lo que hago. Tengo la mejor profesión que existe. Adoro lo que hago -ha enfatizado- porque tengo el mejor trabajo del mundo». Ander Herrera ve bien al Athletic, que se fue al parón cuarto, en la zona Champions, metido entre los mejores y presente en la Copa. Ahora bien, personalmente le ha faltado y lo sabe. «Ha habido momentos en los que me he sentido muy bien y otros no tanto físicamente. He podido aportar por momentos, pero no con la regularidad con la que me hubiera gustado. Estoy en ello, currando. Estas dos semanas de descanso he trabajado por mi cuenta. Por encima de todo, quiero mantener al equipo en la posición en la que está», ha aludido a la cuarta plaza. «Nosotros somos elementos, lo importante es el grupo».

Un grupo que, a juicio de Herrera, necesita estar físicamente perfecto para desarrollar su fútbol e imponerse en este sentido a los rivales. De ahí que haya felicitado a sus compañeros por haber trabajado en sus vacaciones , de las que, según ha apuntado, todo el mundo ha regresado «en su peso». Después de mes y medio de parón, el Athletic retomará la competición ante el Sestao en la Copa y luego afrontará un inicio de año exigente. El centrocampista ha demandado ir paso a paso, andar antes de echar a correr, y resolver los compromisos de uno en uno. En este sentido, ha puesto el foco en el choque de Las Llanas. «Es la vida para nosotros», ha afirmado con la intención de reflejar la importancia que tiene la competición del k.o. para el equipo. Y luego tocará el turno de la Liga, que asoma imponente con duelos ante Betis, Osasuna, Real Sociedad, Real Madrid y Celta. «Es un mes muy duro, pero no será clave. Es un error pensar en el calendario. Afrontamos todos los partidos de la misma manera, contra el Alzira y el Atlético», ha subrayado el bilbaíno.

Simón y Nico Williams

Asume el compromiso de Europa sin reservas, aunque advierte de que el campeonato es «larguísimo». Por eso pide no distraerse con los análisis del calendario y sus aristas, sino encarar cada encuentro con la obligación de sacarlo adelante. Lo ve factible porque confía en el grupo, en el que detecta mucho futuro. Tras ocho años fuera de Bilbao, Ander Herrera ha encontrado unas grandes mejores en las «infraestructuras, con un San Mamés espectacular, pero el grupo es el mismo. Gente humilde y trabajadora. El Athletic está más vivo que nunca y es una gozada verlo», ha manifestado en referencia los jóvenes que pegan fuerte. Cuando se le ha preguntado por su marcha, el centrocampista ha alegado que «polémica ha habido poca. Decidí irme a un top cinco del mundo y no me equivoqué. Disfruté y tuve buenas temporadas. Ahora vuelvo en una etapa diferente, más madura y con dos hijas. La primera etapa fue muy buena, espero que esta también lo sea».

El bilbaíno, quien ha jugado de momento seis partidos de Liga para un total de 239 minutos, ha destacado que quiere dar ejemplo a los jóvenes con su «comportamiento» y parecerse a capitanes que ha tenido él en el Athletic. Ha mencionado a «Iraola, Gurpegui, Iraizoz, Amorebieta, Llorente, Susaeta...» y ha invitado a los chavales a no escatimar en sudor cada vez que pisan un terreno de juego. «Quiero que vean que currando se puede tener una buena carrera futbolística». También se ha referido a la aventura mundialista de Unai Simón y Nico Williams. «Siempre que un futbolista del Athletic juegue bien, malo para el club no es. Es verdad que su valor ha subido porque han tenido un buen papel (en Qatar). El Athletic está dando pasos en cuanto a infraestructuras, estadio, equipo y objetivos para que sea atractivo a la hora de renovar a gente como Nico, Sancet, Iñigo... Tiene bases para que todos los jugadores continúen aquí».