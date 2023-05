Herrera enciende las alarmas: Se lesiona de nuevo tras 16 minutos en el campo

Ander Herrera sólo ha aguantado 16 minutos en el campo. En un lance del juego se ha echado mano a la pierna y ha pedido el cambio. Su rostro abatido no hace presagiar nada bueno. Habrá que esperar al diagnóstico médico, pero sus antetecedentes esta temporada adelantan que vuelve al dique seco.

Sus molestias musculares están siendo «reiteradas» el último año. El propio futbolista lo confesó en marzo en sus redes sociales en la que daba cuenta de sus «problemas musculares reiterativos» que le impiden entrenarse y competir con regularidad. Hace más de un año que el centrocampista no consigue estar en perfecto estado de revista, castigado por una serie de problemas físicos –una conjuntivitis viral incluida– de los que no logra recuperarse. La última ve que se lesionó, en febrero, fue por una dolencia en el «músculo semitendinoso de su pierna derecha», según el parte médico emitido el 10 de ese mes. Era el quinto, con el de hoy ya son seis, desde que regresó a Bilbao a finales de agosto, una sucesión de contratiempos a los que el vizcaíno dio sentido en la sorprendente carta compartida con sus seguidores. Su cuerpo no le permite rendir al cien por cien y de ahí que haya jugado 13 partidos en el PSG y el Athletic desde febrero de 2022.

Después de cinco temporadas en el Manchester United, donde llegó procedente del Athletic y siguió desplegando un gran fútbol, Herrera fichó por el PSG. Estuvo tres años en París, donde el curso más productivo fue el segundo. Disputó 45 partidos entre todas las competiciones, casi tantos que en las otras dos campañas juntas (50). La última fue complicada y así lo reconoce el propio futbolista en su escrito cuando dice que «hace algo más de un año comencé a tener problemas musculares reiterativos de los cuales no consigo recuperarme». A ello se unió además un virus ocular, que le mantuvo lejos de los terrenos de juego. El caso es que el bilbaíno solo ha podido disfrutar de 13 encuentros –dos en el PSG y 11 en el Athletic– y 551 minutos en poco más de un año.