Andoni López y Ganea apuntan a ser los primeros descartes

os dos laterales saben que no contarán con oportunidades, y este martes en uno de los ejercicios del entrenamiento se turnaban para quedarse fuera al sobrar un jugador

JUANMA MALLO

Martes, 16 julio 2019, 17:35

El Athletic tiene que eliminar piezas de su vestuario. Ahora mismo, Gaizka Garitano dispone de 25 futbolistas campo, además de tres porteros, a la espera de la incorporación de Iñigo Martínez, que sigue un proceso gradual de vuelta a los entrenamientos y todavía no ha salido al exterior de las instalaciones de Lezama, Unai Núñez y Unai Simón, además de los lesionados Iñigo Lekue y Gorka Guruzeta. Pues bien, este martes, en uno de los ejercicios realizados en el entrenamiento matinal, el técnico de Derio ha ofrecido pistas sobre la identidad de algunos de los jugadores que deberán buscar otro destino. En un partido doce para doce, sobraba un futbolista de campo. Y los descartados, por turnos, han sido Cristian Ganea y Andoni López, dos laterales izquierdos que sufren la competencia de Yuri Berchiche y Mikel Balenziaga.

Ambos saben lo que es ser prestado por el Athletic. Les ocurrió pasada temporada. Al rumano criado en Basauri en el mercado de invierno, cuando salió al Numancia, y el baracaldés se marchó en el verano a Almería. Ahora deberán buscar otra vez acomodo. En principio, pretendientes no les faltan. El cachorro (23 años) está en la agenda del Deportivo en su lucha por regresar a la máxima categoría. Sabe que en Bilbao tiene complicado jugar, y lo que necesita es minutos para continuar su proceso de formación.

Mientras tanto, Ganea sufrió la pasada pretemporada una alergia que le dejó mermado. No se perdía entrenamientos, pero no estaba en disposición de ofrecer todo su potencial. No salió en el mercado de verano, y tardó en estrenarse con Eduardo Berizzo: fue en Copa contra el Huesca en el partido de ida del torneo del ko, ¡el 28 de noviembre! También salió como titular en el desastre del Ciutat de València, en aquella derrota por 3-0 que provocó la salida del técnico argentino del Athletic. Se lesionó en aquel encuentro y el 9 de enero salió cedido al Numancia, donde gozó de continuidad.

También tendrá que hacer las maletas Peru Nolaskoain. Aparece en la agenda del Zaragoza, que tiene muchas papeletas para hacerse con los servicios de este futbolista, aunque también le quiere el Deportivo.