Andoni López vuelve a luchar por el puesto, pero el Almería lo quiere cedido de nuevo Andoni López. El director deportivo de los andaluces dice que recibiría de nuevo «encantado» al lateral izquierdo rojiblanco JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Jueves, 6 junio 2019, 00:55

Andoni López (Barakaldo, cumplió 23 años en abril) regresa al Athletic en la próxima pretemporada tras su cesión en el Almería, de Segunda A. El lateral izquierdo llega dispuesto a quedarse y luchar por el puesto, aunque el Almería ya ha hecho saber al Athletic que desea que regrese como cedido.

La competencia en su demarcación es dura. Yuri Berchiche ha sido esta campaña el titular indiscutible. Mikel Balenziaga, renovado por dos años por la Comisión Gestora en pleno proceso electoral, apenas ha participado. Los otros dos laterales izquierdos fueron cedidos. Andoni López se marchó en el mercado de verano al Almería y Cristian Ganea se fue cedido en enero al Numancia.

Andoni López comenzó como titular en el Almería. Jugaba un partido sí y otro también. Llegó a disputar quince encuentros seguidos y marcó un gol al Sporting.

Una lesión muscular marcó su campaña. Cuando se recuperó se encontró de manera inexplicable de que pasaba de jugarlo todo a apenas participar. El canterano Iván Martos se quedó con el sitio.

López quiere luchar por una plaza en la plantilla del Athletic, pero no se descarta una salida como cedido en caso de que no cuente para Gaizka Garitano. Fran Fernández no continuará como entrenador de los andaluces. Eso facilitaría un posible regreso. El club del Este de Andalucía se ha quedado muy satisfecho con el rendimiento y actitud del rojiblanco.

«Estamos muy contentos con Saveljich, Juan Ibiza y Andoni López (los tres cedidos que ha tenido su club). Nos encantaría contar con ellos la temporada que viene, pero son movimientos que no dependen de nosotros», dijo a finales de mayo Miguel Ángel Corona, el director deportivo de los andaluces. Ya ha contactado con el Athletic para plantear su petición.

El Almería cierra el sábado la temporada con un duelo ante el Albacete en el estadio del Juegos del Meditarráneo. Los rojiblancos, que están en la décima posición, no se juegan nada. Los castellano-manchegos luchan por quedar lo más arriba posible de cara a la promoción.

El baracaldés no pudo jugar el fin de semana anterior ante el Las Palmas por unas molestias musculares. Confía en hacerlo este sábado y despedirse así del equipo desde el once titular.