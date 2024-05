La anécdota de Muniain y Caparrós: «Nos dejaba salir y a mí me mandaba a dormir»

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 13 de mayo 2024, 20:29 | Actualizado 20:52h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Ha pasado mucho tiempo, nada menos que quince años, desde que aquel chaval encandiló a Joaquín Caparrós. Fue en 2009 cuando Iker Muniain se convirtió con 16 años en el futbolista más joven en debutar con el primer equipo del Athletic. Y el técnico no podía faltar en el homenaje que le ha brindado este lunes San Mamés. «Fue fácil hacerle debutar. El que tiene talento... se le ve rápido. Pregunté quién era el chico con más talento en categorías inferiores y me dijeron que Iker. Se vino a Isla Canela a hacer la pretemporada. Y ahí empezó la historia de Iker en el primer equipo», resumía Caparrós, que se fundió en un abrazo con el futbolista de la Txantrea, el segundo con más partidos en la historia del Athletic, solo por detrás de Iribar.

Muniain desveló alguna que otra anécdota. «Algún día libre nos dejaba salir a disfrutar. Decía 'tenéis la noche libre, menos usted. Usted vasito de leche, Colacao y a dormir'», ha confesado entre risas el capitán del Athletic. «Solo tengo palabras de agradecimiento para Joaquín. Yo era un niño. Con 16 confió en mí para debutar. La confianza que depositó fue muy grande. Me cuidó mucho y me protegió. También me exigió como el que más dentro del campo. Me dio consejos dentro, pero también fuera», ha agradecido el navarro.

Caparrós se ha mostrado cariñoso con un jugador «distinto». «Ha sido muy constante y ha ido madurando. Ha tenido lesiones muy fuertes y a base de constancia las ha superado. Ha ido recogiendo de sus predecesores lo que era ser capitán en el Athletic». Y le ha deseado suerte: «Se lo ha ganado. Te deseo lo mejor. Siempre te seguiré y lo que te queremos... Tus padres, satisfacción de tener hijos como tú, ha sido un lujazo tenerte como jugador y entrenarte».