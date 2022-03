Una veintena de ilustres hinchas animan a los rojiblancos: «¡No estáis solos!»

Dinamizador bilbaíno

«Que no lo decida el VAR». El inquieto bilbaíno Txarly Romero manifiesta que «como buen farsante que soy tengo el corazón dividido porque mis mejores veranos los he disfrutado en Tavernes de Valldigna en Valencia -bromea-. En este partido, lógicamente, estoy con el Athletic y me gustaría ir a Sevilla para disfrutar de la final con mi gran amigo 'Pájaro' -artista de un grupo musical-, aunque si estoy con él posiblemente no llegaría al campo. Creo que va a ser una semifinal dura en la que cada uno va a jugar sus cartas. Quiero que gane el mejor y que no lo decida el VAR, porque yo solo me fío del que lleva la B. Veré el partido donde me lleve la inercia cuando salga de trabajar. Creo que van a quedar 1-2».