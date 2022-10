«No tengo ánimo de revancha, tengo ánimo de ganar»

Ernesto Valverde regresa mañana al Camp Nou «sin ánimo de revancha, solo con ánimo de ganar». El técnico del Athletic dirigió al Barça desde el verano de 2017 a enero de 2020 y ganó dos Ligas de forma consecutiva, las últimas que ha conquistado el club azulgrana, pero su trabajo no fue suficiente para la directiva de Bartomeu, que decidió prescindir de sus servicios. Ahora, casi dos años después, Valverde regresa con el Athletic a un escenario que le trae buenos recuerdos, «con gente de dentro que me ayudó mucho», pero sin un sentimiento especial. «Soy un profesional, el Barça me contrató e intenté hacerlo lo mejor que pude, igual que en el resto de los equipos donde estado», ha admitido el técnico.

Valverde ha estado muy contenido a la hora de referirse a su pasado en el club catalán y las sensaciones que le dejó y pudo dejar su trabajo durante dos años y medio al frente del equipo. «Yo tengo buena sensación del tiempo que estuve allí, ganamos dos ligas con mucho margen respecto a los rivales, ganamos la Copa... Hay mucha gente que me ayudó y en cuanto a lo que pensarán de mí no tengo ni idea, cada uno pensará lo que crea conveniente».

Lo que sí tiene clara es la dificultad del encuentro de mañana frente a un Barça del que ha destacado su buena marcha en la Liga. «Será complicado. Está rindiendo a un nivel altísimo, lo que pasa es que las derrotas en el Bernabéu siempre escuecen, pero le veo un equipo para llegar lejos», ha afirmado. Pese a este análisis, ha dejado claro que el Athletic acude al Camp Nou «con la idea de hacer nuestro juego, pese a tener claro el nivel del rival».

Respecto al estado de su equipo, Valverde ha defendido la buena línea de juego a pesar de que los resultados no han acompañado en las tres últimas jornadas donde el Athletic no conoce la victoria. «Las estadísticas son lo que son y el corte siempre se hace en función del interés que haya. Es cierto que llevamos tres partidos sin ganar, pero también te pueden decir que no hemos perdido fuera de casa. Me quedo con que siempre hemos estado cerca de ganar en esos partidos», ha valorado.

Sancet y Capa

En cuanto a nombres propios, Valverde ha asegurado que Capa se encuentra «perfectamente» pese a su no inclusión en la última convocatoria, y que Sancet, que solo ha disputado un partido completo de los 88 que lleva con el Athletic, «está recuperado de sus anteriores problemas de pubis» y que sus sustituciones tienen más que ver con el cansancio y con la idea de refrescar el equipo.

Por último, también ha tenido palabras para Xavi, el técnico del Barça, respecto a las críticas que está recibiendo por la marcha del equipo, en especial en Champions. «Conoce el club perfectamente y sabe cómo es el entorno y lo que cuesta, lo que supone no ganar, pero al equipo lo veo muy bien. Ya sabemos cómo son las críticas», ha dicho.