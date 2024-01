La aparición estelar de los dos olvidados de Valverde

Dos jugadores con escasa participación solucionaron la eliminatoria del Athletic. A este equipo de Ernesto Valverde al que todo le va rodado le sale de cara hasta esto, que el decimosexto en minutos, Muniain, y el vigésimo, Villalibre, firmaran los goles que dieron el pase a los rojiblancos. Fue la reivindicación de dos olvidados del entrenador.

«Para ellos era un partido importante y han estado bien», elogió Valverde. El entrenador se felicitó porque sus dos goleadores aportaron «lo que se pide a los de adelante, que sean decisivos en momentos puntuales. Asier ha marcado dos y Muniain se ha acercado muy bien con la pelota hasta el área en su tanto».

Muniain puso sobre el tapete de Ipurua su mejor cualidad, la conducción de la pelota. El navarro zanjó su peor racha sin anotar como rojiblanco y que ha estado a punto de extenderse durante un año. El capitán llevaba sin anotar desde los cuartos de final de la pasada Copa en Valencia, resueltos por el Athletic con 1-3 el 26 de enero de 2023.

Muniain recogió la pelota al borde del área de Agirrezabala. Condujo con solvencia, se fue primero de Corpas y después de Matheus y conectó con Nico Williams. El extremo, muy superior toda la noche a Ríos Reina, le devolvió la pelota al interior del área. El capitán rojiblanco se giró y la colocó en la escuadra de Yoel. Lo celebró sin aspavientos, sin gestos reivindicativos que alimenten la polémica. Corrió, se dejó caer de rodillas, se arrastró y se giró para esperar a sus compañeros.

El tanto y su buen partido consuelan a Muniain. A sus 31 años recién cumplidos, el capitán no es titular en ninguna de las dos demarcaciones en las que ha jugado, extremo izquierdo y mediopunta. Nico y Sancet ocupan sin discusión esas posiciones. Pero ni siquiera se trata en los últimos tiempos de la primera alternativa. Berenguer es el recambio del pequeño de los Williams y Unai Gómez le ha adelantado en la rotación con el segundo.

En los once partidos jugados desde el 1 de noviembre, sólo ha sido titular en los tres de Copa. En Liga, en cambio, apenas ha dispuesto en ese tiempo de 19 minutos.

Muniain dio otra cara al Athletic. Valverde ha construido un equipo que juega sin pausa a oleadas. El capitán tiene otro perfil, y ese es su gran problema para tener minutos. Bajo la batuta del navarro, ayer en Ipurua el rojiblanco fue un grupo que buscó más el fútbol asociativo y se mantuvo más organizado.

Seis goles de Asier al Eibar

La cuenta la abrió Villalibre, que marcó de nuevo ante el último equipo que intentó su cesión. De los 24 goles que ha anotado desde 2020, seis han sido a los azulgranas.

El Eibar se puso en contacto con el gernikarra la última semana de diciembre. El club azulgrana quería conocer su disposición a una posible cesión en el mercado de invierno que arrancó el 1 de enero. El atacante dijo no y ayer reafirmó que todo sigue igual. «No ha cambiado nada. Mi mentalidad sigue igual y es seguir aquí».

No celebró sus dianas, lo que llamó la atención y le obligó a dar explicaciones. «Es que el primero ha sido sobre la línea y el segundo de rebote. No me ha salido festejarlo mucho por un cúmulo de situaciones, entre otras que al Eibar le tengo mucho aprecio y es un equipo euskaldun».