La versión de Arrate sobre la salida de Eskurza que contradice al exjugador

A. Mateos Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La entrevista que Xabier Eskurza ofreció a Relevo y que salió publicada ayer jueves, está generando una importante polvareda en la afición rojiblanca. El exjugador del Athletic afirmó que salió «muy maltratado» de Bilbao hace casi treinta años rumbo a Barcelona y que «no me hubiera marchado nunca». Una versión con la que muchos no están de acuerdo, entre ellos, el expresidente José María Arrate.

El que fuera mandatario del club entre 1994 y 2001 recordó aquel polémico traspaso hace unos meses en una entrevista concedida a Durangaldeko Telebista. Ahora, el documento vuelve a coger fuerza tras la última aparición de Eskurza. Arrate, por aquel entonces, no solo desmintió lo contado por el exfutbolista durante las últimas décadas, sino que además le acusó de haberse sentado a negociar con él cuando ya «lo tenía hecho con el Barcelona».

👉 Eskurza @relevo. “El Athletic colmaba todas mis aspiraciones y cumplía mis sueños. Yo no me arrepiento de nada, quizá solo de que la salida se tenía que haber hecho de otra manera".

📺Versión del presidente José María Arrate este pasado julio sobre su salidaa en @eup_dotb pic.twitter.com/hcbNuRqnBH — Kevin Doyle (@kdoyle1984) October 20, 2023

Era junio de 1994 y Arrate había ganado las elecciones. Como presidente, desveló, una de sus primeras tareas fue la de normalizar relaciones con Eskurza y su entorno. Entonces llamó al jugador delante del representante y le preguntó sin rodeos si quería «seguir en el Athletic». La respuesta debía ser «sí o no». Y la contestación, según la versión del expresidente, fue un «sí». Rotundo. Arrate, entonces, le instó a hablar de su sueldo, que era una de las proclamas del jugador. Pero la respuesta que se encontró del representante, le abrió los ojos: «Empezó que sí, que no... y yo noté inmediatamente que no quería (seguir en el Athletic)». La reacción de Arrate no se hizo esperar y acudió a los medios de comunicación. «Eskurza no va a jugar en el Athletic hasta que no firme. Al banquillo».

Aquella llamada la cuenta desde otro prisma el otro protagonista. Eskurza recordó en entrevistas pasadas que los momentos más duros de la negociación fueron con la anterior directiva, la encabezada por Lertxundi. «Cuando acabé mi contrato con 24 años exigí que me hiciesen un contrato acorde a mi rendimiento y que me equiparasen a otros compañeros», afirmó entonces. El problema principal era el sueldo que percibía, «uno de los más bajos de la plantilla». Eskurza aseguró que aquella directiva no solo le negó la subida salarial sino que además le «amenazaron» con retenerle por la cláusula del derecho de retención. En aquellos tiempos era una fórmula que permitía a los clubes formadores quedarse en propiedad con el futbolista hasta que cumpliese 25 años aunque este terminase contrato. Fue la situación de Eskurza. Él finalizaba el vínculo con el Athletic en junio de 1994 y, según afirma, le «amenazaron» con retenerle hasta el año siguiente, cuando cumpliría los 25. «En ese momento tomé la decisión de marcharme del Athletic», desveló por entonces el exjugador.

Estas últimas palabras confirmaron las sospechas del expresidente Arrate. Cuando él ganó las elecciones y llamó a Eskurza, este ya había decidido marcharse. Lo contó el propio exjugador en innumerables ocasiones: «Hablé personalmente con él (con Arrate), pero desgraciadamente ya no podía negociar nada porque me había comprometido con el Barca». Sin embargo, el propio Arrate contó en Durangaldeko telebista que negoció con su representante porque tenía el sí de Eskurza.

Aquel conflicto directiva-jugador lo solucionó Arrate con una llamada a Barcelona. Contó que llamó a Gaspart y le dijo «este tío (Eskurza) no va a jugar en toda la temporada. Lo vas a tener descansadito», haciendo alusión al derecho de retención. Finalmente, Barça y Athletic acordaron un intercambio entre Eskurza y Goiko. Arrate, de hecho, recordaba con sorna el resultado de aquel traspaso: «Goiko rindió durante tres o cuatro años y Eskurza acabó en el Mallorca».

Temas

Athletic