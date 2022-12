Artola: «Me gustaría jugar más, pero valoro la experiencia como positiva»

Juan Artola (Getxo, cumple 23 años en abril) se medirá el miércoles con el Burgos, en el que está cedido, al Athletic, que lo ha cedido al club de Segunda y con quien este delantero tiene contrato hasta 2025. El getxotarra arrancó la campaña como titular, cedió el puesto y lo recuperó en la última jornada en Granada. «Me gustaría jugar más, pero valoro la experiencia como positiva», dice con franqueza.

– ¿Cómo le van las cosas por Burgos?

– Estoy muy bien. La adaptación ha sido rápida, desde el día uno me han tratado muy bien y estoy muy contento.

- ¿Cómo se tomó lo de ir cedido?

- Me lo esperaba. Llevaba tres años en el Bilbao Athletic y en el último ya estuve cerca de ir cedido. Además, arriba mi puesto estaba un poco ocupado. Sé que es una etapa que casi todo el mundo hace y me lo tomé con muchas ganas sabiendo que es una gran oportunidad para mejorar y comenzar en el fútbol profesional.

– ¿Y por qué el Burgos?

– Porque desde que acabó la temporada pasada me llamó Michu (director deportivo). Al llamarme tan pronto entendí que no era ni la tercera ni la cuarta opción, que me querían de verdad. La cesión es para jugar, tener minutos y curtirme fuera. Me lo tomé como una gran oportunidad para demostrar que valgo para el fútbol profesional.

– El balance hasta ahora es de 18 partidos, 6 de titular y dos goles. ¿Satisfecho?

– Satisfecho, satisfecho no. Me gustaría tener más minutos. Los minutos que me da el mister intento ayudar y lo doy todo. Me gustaría que fueran más minutos. No estoy satisfecho en ese sentido, pero sí que valoro la experiencia como positiva.

– Al menos entra en los planes de su entrenador, juega prácticamente todos los partidos.

– Partí jugando más de inicio, luego dejé de hacerlo. Este fin de semana fui titular. A ver si tengo más oportunidades, aunque es verdad que aunque no juegue muchos días en el once salvo dos partidos he tenido mis minutos.

- ¿Cuál es la clave del Burgos, cuarto en Segunda?

– Que todos tenemos muy claro a lo que jugamos, a lo que nos transmite el mister. Somos un bloque y el buen rollo que hay en el día a día se transmite en el campo. Hacer lo que hacemos bien y salimos a la contra con peligro.

– ¿Subirán a Primera?

– Son palabras mayores. Nadie se imaginaba vernos tan arriba a estas alturas, pero el objetivo es el mismo, llegar a los 50 puntos de la permanencia y luego ya veremos.

– Llegó a Lezama con 10 años y nunca había salido. ¿Cómo es la vida fuera de allí?

– Se valora lo que tienes en Lezama, esas instalaciones para trabajar. Lezama es espectacular, de lo mejor de España. Y eso que aquí estamos muy bien.

– ¿Hay algo que se le haya hecho duro?

– No he tenido ninguna dificultad para adaptarme y eso que yo soy tímido. Desde el primer momento me han acogido muy bien. El grupo es muy bueno. He estado muy cómodo desde el día uno y eso ayuda mucho. Aunque igual no tengo todos los minutos que me gustaría, entrenar en el día a día con gente tan profesional y vivir en una ciudad diferente hacer que la experiencia sea positiva a nivel global.

Artola se dispone a rematar en El Plantío. / BURGOS CF

– Tiene contrato hasta 2025. ¿Cómo ve el futuro?

– Tengo que hacer lo que depende de mí, cumplir los objetivos que tenemos y hacer un buen año y marcar el máximo número de goles posibles para intentar pelearme un puesto.

– Asumirá que sin ser titular es muy difícil volver.

– Por eso trabajo para intentar ganarme la titularidad, aprovechar los minutos que me den, marcar los máximo goles posibles y volver más fuertes.

– ¿Cómo le trata el Athletic?

– Al principio hablaba con Mikel González (responsable al inicio de cedidos y ahora director deportivo). Era antes de que llegara Eneko Bóveda. Este último me habla antes y después de cada partido, incluso ha venido alguna vez a Burgos a tomar un café y mostrarme algún vídeo mío. Es de agradecer que se preocupen por los cedidos.

– La pasada campaña hizo prácticas mientras jugaba en el Bilbao Athletic. Es raro ver a un jugador trabajar fuera del fútbol.

– Aquí en el Burgos hay muchos compañeros que estudian. Soy licenciado en ADE en Deusto. Hice prácticas en Norbolsa el segundo cuatrimestre de la pasada temporada. Ellos sabían que lo importante era el fútbol y tenía horarios flexibles. Desde que entré en el Athletic en casa me dijeron que lo importante eran los estudios y tenía claro que una carrera o estudio me tenía que sacar. Ahora hago un master on line de asesoramiento financiero y bancario.