Asamblea del Athletic, en directo

19:22 Se vota de forma separada cada punto, recuerda Jon Salinas. 19:19 Habla Jon Salinas, secretario de la junta directiva. Recuerda que es la primera bajo los nuevos Estatutos. Y dice que el formato va a ser mixto, presencial y telemático. Alerta de que va a ser "especialmente extensa". 19:18 Asisten de forma presencial y distancia 446 compromisarios. Más del 20% exigido. 19:17 Comienza la asamblea del Athletic. Ya se ha alcanzado el quorum 19:11Aquí pueden leer la opinión de Jon Agiriano sobre el cónclave. 19:09 ¿Qué pasará con las cuotas de los socios? La respuesta la tiene Javier Ortiz de Lazcano. "La propuesta de la directiva es que las cuotas suban un 1%, una cantidad inferior a la que permiten los nuevos Estatutos. Esto se hace en un contexto de severa crisis económica del club y cuando se cumplen once años desde que se aplicó la última. Josu Urrutia sacó adelante un incremento del 3% en la cita de 2011".

19:07 La fotografía del club es la siguiente. "La situación económica es el asunto estrella. El Athletic sufre un terrible déficit estructural. La pasada campaña se cerró con 10,6 millones de pérdidas y esta se harán casi 33 millones de ingresos menos ordinarios que de gastos. Se prevén 5,9 de déficit y la junta toma 27 millones de las provisiones. En la 'hucha' quedan 60 millones y hay otros 100 de patrimonio. De seguir así el club se comerá la provisión en dos años y el patrimonio en tres". Es el análisis que realiza Javier Ortiz de Lazcano.