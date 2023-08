El Athletic asume la dificultad de fichar a Guillamón, pero mantiene su interés

El Athletic busca reforzar el eje de la defensa. Ibaigane ha puesto el ojo en el valencianista Hugo Guillamón, nacido hace 23 años en San Sebastián, pero que a los dos se trasladó a vivir a L'Eliana. Puede jugar de central (puesto en el que debutó en Primera) o de mediocentro defensivo, pero en Lezama le ven como un apoyo para un eje de la defensa debilitado por la marcha de Iñigo Martínez.

Hay contactos con el Valencia y con el jugador, pero las partes están un aún muy lejos. De hecho, en Ibaigane asumen que hay dificultades para satisfacer la petición de Ernesto Valverde de reforzarse con Guillamón.

La situación a dos días de que se cierre el mercado no invita al optimismo. Guillamón dejó claro hace pocos días que no quiere irse del Valencia pese a que no ha jugado ni un minuto y es evidente que Rubén Baraja no le tiene en cuenta.

Guillamón ha pasado de ir al Mundial de Qatar a no contar para nada. El entrenador le apartó en el tramo final de la pasada campaña. La última vez que jugó de titular fue el 9 de abril contra el Rayo Vallecano en Mestalla. Sólo jugó 7 minutos en los últimos diez partidos. Y en la actual prefiere poner a un central -Diakhaby- de mediocentro defensivo que a él. Y ayer se presentó a otro centrocampista, Amallah.

«Está convencido de que dará la vuelta a la situación y que acabará jugando», dijo a este periódico una fuente cercana al donostiarra. El periódico 'Súper' indicó a mediodía que su entorno no descarta ningún escenario, pero su primera opción es apurar su apuesta por el Valencia hasta el mercado de enero.

Baraja tampoco desea que se vaya pese a que lo ha condenado al ostracismo. Pidió seis fichajes, pero sólo le han traído tres, Pepelu (Levante), Sergi Canós (Olympiacos) y Amallah (Valladolid). El técnico ha indicado al club que el único jugador del que quiere desprenderse es de Samu Castillejo.

En la cuestión económica las diferencias son enormes. Ibaigane lo quiere como cedido. Y además con el planteamiento de no hacer frente a la totalidad de su ficha. Entienden los dirigentes rojiblancos que el Valencia tiene un problema con el donostiarra. Es un jugador de peso y una ficha alta que no juega. Por tanto, podrían inclinarse así por dejarle irse. Guillamón renovó en la cresta de la ola unas semanas antes del Mundial. Su ingreso esta temporada se sitúa en el entorno de 1,8 millones netos, según las fuentes consultadas.

El Valencia le firmó una cláusula de 50 millones, pero baja cada año. El club aceptaría un traspaso en el entorno de seis millones, pero no ve ahora sentido a que salga como cedido, y menos si no cobra toda la ficha.

Peter Lim ya se mantuvo firme en una situación similar y le ha salido bien. El Elche quería cedido a Marco André. El dueño del club lo rechazó y finalmente ha logrado que el Valladolid pague dos millones de euros por la mitad de sus derechos.

Valverde, a la espera

El Valencia presentará como una apuesta por retener talento si la operación Guillamón no sale adelante. Miguel Ángel Corona, el director deportivo, quiso poner en valor la contestada gestión del club en el mercado. «Hemos rechazado ofertas por jugadores para no descapitalizarnos deportivamente», dijo ayer.

El ejecutivo compareció ante los informadores, pero sólo admitió tres preguntas. Cuando los periodistas se disponían a cuestionarle por el futuro de Guillamón se levantó de la mesa.

Valverde, extécnico valencianista y ahora en el banquillo de San Mamés, ha dejado caer en varias ocasiones que debe apuntalarse en eje de la defensa: «No damos por cerrada la plantilla. Hay una importante baja en el centro de la defensa», dijo en julio. E insistió al poco. «¿Fichar a un central? Hasta el final del mercado tenemos que estar abiertos», añadió a este periódico en Dublín el 7 de agosto.

El club ha reaccionado a la marcha de Iñigo Martínez con la recuperación de dos cedidos de Segunda que han jugado de centrales, pero que no es su puesto específico como Peru Nolaskoain (Eibar) y Beñat Prados (Mirandés). La entidad tuvo en su radar a Laporte, pero no hubo ninguna oferta ni al Manchester City ni al jugador. La irrupción del Al Nassr saudí con una ficha anual de 25 millones al francés derribó cualquier opción de aproximarse a él.