El Athletic se despide del sueño europeo ante el Barcelona

El Athletic se quedó a las puertas de levantar por primera vez la Copa de Campeones Juvenil y de participar en la próxima UEFA Youth League, la Champions de la categoría. No pudo vencer a un Barcelona muy superior que tras perder el título hace un año contra el Deportivo demostró el poderío que atesora la Masía. El conjunto culé, cuatro veces campeón de la competición, abrió pronto el marcador con un golazo de Álex Valle y, tras sufrir las embestidas rojiblancas en la recta final, amarró el triunfo con un tanto de Fermín en el último minuto. Una vez más, el Barça aparta al Athletic de un título.

2 Barcelona Astralaga; Juanola (Pol, m.66), Almeida, Riad (Arnau, m.46), Valle; Casadó, Aleix; Estanis (Saidou, m.3), Ilias Akhomach (Alastuey, m.89), Juanda (Fermín, m.66); y Barberá. 0 Athletic Peñalver; Arenal (Alba, m.46), Duñaibeitia, Sollano, Santamaría; Bita, Santolaya (Rezola, m.86); Palacín (Ieltxu, m.55), Sánchez, Badiola (Aimar Peña, m.78); y Marín (Vicandi, m.46). Goles: 1-0, m.24: Valle. 2-0, m.94: Fermín.

Árbitro: Mones García-Navas 8colegio madrileño). Amonestó a Juanola, Saidou y Akhomach, del Barcelona, y Arenal y Bita, del Athletic.

Incidencias: final de la Copa de Campeones Juvenil, disputada en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, Madrid.

Y es que las Supercopas obtenida por el primer equipo en 2015 y 2021 son las únicas excepciones cuando rojiblancos y azulgrana se enfrentan en el partido decisivo. Desde la Copa conquistada en 1984, son tres las finales perdidas en el torneo del KO (2009, 2015 y 2021), a las que hay que añadir la del femenino en 2014, también ante las culés. Al Juvenil se le apareció su peor pesadilla en el peor momento.

Las grandes actuaciones bajo palos de Aimar Peñalver en los cuartos ante Las Palmas y en la semifinal ante el Betis ocultaron una realidad que el Barça sacó a la luz: el Athletic Juvenil no ha ofrecido un fútbol vistoso en esta fase final de la Copa de Campeones. Los chicos de Jon Solaun lograron clasificarse muy meritoriamente al partido por el título, pero ante canarios y sevillanos realizaron el mismo juego gris que esta mañana ante el conjunto culé. Los cachorros demostraron una vez más su buen rigor defensivo, pero esta vez Álex Valle dinamitó las aspiraciones rojiblancas. El lateral izquierdo culé realizó una gran jugada individual y, tras una exquisita asistencia de tacón de Barberá, batió raso a Peñalver, que no pudo vestirse de superhéroe. El de Egillor salvaría más tarde a los suyos, dando vida al Athletic con intervenciones de mérito en la recta final.

La Masía fue superior a Lezama. Ya el once azulgrana asustaba con la inclusión de Ilias Akhomach, el extremo en el que Xavi Hernández confió su primera alineación como entrenador culé, en noviembre ante el Espanyol. Eléctricos desbordes, exquisita conducción de balón y un genial golpeo son las credenciales del enésimo tesoro de la cantera del Barça. También hay que mencionar al guardameta Ander Astralaga, natural de Berango que cambió la factoría rojiblanca por la catalana en 2018, en categoría cadete. El espigado guardameta (1.90) alternaba por entonces el puesto con, precisamente, Aimar Peñalver. En el aún inexperto currículum del vizcaíno aparece su inclusión en la lista para la Europa League del presente curso. Xavi cuenta muy en serio con ambos jugadores para su proyecto.

Arreón final sin premio

Además del mencionado gol, la primera parte no regaló el espectáculo que se demanda a un partido con un título en juego. El Barça se dedicó a defender su renta y al Athletic sencillamente no le dio para incomodar demasiado a los de Óscar López. Tras la reanudación los rojiblancos se desmelenaron y buscaron con ahínco el empate. Sobre todo en una recta final donde embotellaron al Barça en su área. Aimar Peña, que había saltado al campo en el minuto 78, tuvo en sus botas y en su cabeza las únicas ocasiones que generaron los bilbaínos. Pero llegó el mazazo final en el último minuto. Con el Athletic volcado arriba a la desesperada, Fermín realizó una gran carrera y, tras dejar atrás a la defensa rojiblanca, batió a Peñalver por el palo corto. No hubo tiempo para más. Los cachorros lloraron en Las Rozas tras no poder poner el broche final a una temporada para el recuerdo. Europa seguirá esperando.