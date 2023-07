El Athletic - Betis pasa del viernes al domingo 27 de agosto y coincidirá con la quema de Marijaia

No ha comenzado todavía LaLiga y los aficionados ya asisten a los primeros cambios de fechas y horarios que tantos dolores de cabeza y críticas despiertan. Y en este primer ajuste el Athletic es protagonista. La tropa de Ernesto Valverde ya no se enfrentará al Betis el viernes 25 de agosto (día festivo en Bilbao, que celebrará entonces su Aste Nagusia) sino que lo hará dos días después, el domingo 27. El duelo arrancará en San Mamés a las 21.30 horas, por lo que coincidirá con la tradicional quema de Marijaia que cada año da carpetazo a la Semana Grande.

La competición, que a su vez retrasa el Celta - Real Madrid al viernes, ha hecho oficial el cambio este miércoles, a un mes vista y a dos semanas de que el balón eche a rodar, precisamente con un espectacular enfrentamiento entre el Athletic y el equipo blanco en La Catedral. Se desconocen los motivos del cambio, pero lo cierto es que el Betis celebra el viernes 25 su junta de accionistas. Por cierto, la franquicia del Villamarín acaba de anunciar el fichaje de Isco.

⚠ HORARIOS I Modificación en el horario del #AthleticRealBetis de la jornada 3 👇



🏟 San Mamés

🗓 Domingo, 27 de agosto

🕤 21:30 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/rltqAUtIT8 — Athletic Club (@AthleticClub) July 26, 2023

El cónclave entre los propietarios del equipo verdiblanco fue anunciado el pasado jueves 20 de julio, un día antes de que LaLiga hiciese oficial los horarios de la tercera jornada, en la que partido y junta coincidían, haciendo imposible la presencia de directivos béticos en el palco de San Mamés junto a Jon Uriarte.

Sin embargo, el cambio ha levantado muchas críticas entre la afición rojiblanca. «Pasamos de jugar el día grande de Aste Nagusi, con el ambientazo previo y post que eso supone, a otro día previo a laborable a las 21:30 de la noche. Y seguro que a los aficionados que venían de lejos a aprovechar las jaias también les hace mucha gracia...», denuncia un usuario en Twitter. «Vaya sinvergonzonería!! Íbamos a Bilbao por el partido el jueves 24 desde Almería y regresábamos domingo 27 por la mañana. Último viaje que organizamos por el fútbol. Gracias a LaLiga, a Javier Tebas (el presidente) o a la madre que los par...», critica otra aficionada. «Vergüenza», coinciden varios.

El calor como protagonista

La hinchada rojiblanca no es la única que no comparte los cambios repentinos de la competición. «Estupendo poner en Bilbao un partido a las 21h no vaya a ser que vayan a pasar mucha calor, no como en Cádiz…», lamenta un aficionado gaditano. En su ciudad se disputará un derbi andaluz con el Almería de invitado... a las 17.30 horas del sábado 26. El Granada recibirá ese mismo día a las 19.30 horas al Mallorca. A las 17.30 también se disputará el domingo 27 el Villarreal - Barcelona, en riesgo también si el sol decide apretar en la costa mediterránea o España se enfrenta entonces a otra ola de calor en un verano con récords de temperaturas... que suele tener a Euskadi al margen.