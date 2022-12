«El Athletic irá cambiando con la sociedad, pero la identidad y la ideología no se tocan»

Veljko Paunovic (Strumica, Macedonia del Norte, 45 años) lleva tres semanas al frente del Chivas, que ha confiado en el entrenador serbio para que le ayude a tomar impulso y volver a las alturas, donde debe estar el conjunto de Guadalajara. Los mexicanos estarán este domingo en San Mamés para medirse al Athletic, un amistoso con tintes románticos entre dos clubes que solo compiten con gente de su tierra y que supondrá el pistoletazo de salida para la conmemoración de los 125 años de vida de la institución rojiblanca. «Somos dos equipos con una identidad y una filosofía específicas», recalca Paunovic, quien llevó a la selección de Serbia sub'20 a la conquista del Mundial de la categoría en 2015. En una entrevista con EL CORREO, el exfutbolista de Atlético, Mallorca, Getafe, Oviedo y Almería recuerda sus visitas a La Catedral y reflexiona sobre el fútbol actual.

– En el fútbol moderno es prácticamente imposible juntar a dos clubes de élite compuestos por gente de la tierra. ¿Athletic y Chivas son los últimos dos románticos?

– Estoy de acuerdo. Tenemos una identidad y una filosofía específicas. Pero no solo se trata de ser romántico y estar apegado a los valores del club, sino también valiente. Estamos limitados en el mercado –el Chivas solo juega con mexicanos– y nos reforzamos como podemos. Por eso es importante la cantera. Los dos equipos la explotan y lo hacen bien. El problema es cuando tienes que salir al mercado porque es caro y limitado.

– Sabe lo que es trabajar con producto propio y futuro. Ganó el Mundial sub'20 con Serbia en 2015. ¿Cómo debe ser la cantera del siglo XXI?

– Tiene que haber una identidad. Antes de llegar al primer equipo, los chavales deben estar dotados de todos los recursos y desarrollarse técnicamente. Provengo de la cantera del Partizan, donde se cultiva mucho la parte técnica. No había opciones de ser malo técnicamente, de lo contrario no llegabas. Si no tienes la técnica, ningún entrenador puede hacer nada por ti. Puedes desarrollar la táctica, montar el esquema, la idea de juego, pero si el jugador no es capaz de llevarlo a cabo técnicamente todo se va al limbo. Y luego hay estar bien física y mentalmente. El proceso de selección es fundamental. Puedes mejorar el físico de un joven, pero muy poco la velocidad. Si no tienen cualidades, no llegarán al más alto nivel.

– Chivas y Athletic demuestran que otra forma de competir es posible.

– Claro. Tanto el Chivas como el Athletic tienen una buena reputación. Son un canal que permite avanzar a los jóvenes a través de sus categorías inferiores. No es que puedan tener una oportunidad, la van a tener. No es el caso de otros clubes porque pueden resolver sus problemas en el mercado. Es algo mucho más rápido que formar jugadores. Formar a un jugador es un proceso que no te puedes saltar, mientras que el mercado es inmediato.

– El Estrella Roja ganó una Copa de Europa solo con jugadores de la antigua Yugoslavia. Algo inimaginable hoy en día en cualquier país y equipo.

– Creo que existen zonas en las que eso es todavía posible. Por ejemplo, en la antigua Yugoslavia aún hay un espacio para el romanticismo y la valentía. Aprendemos rápido y el balón se nos pega al pie porque estamos bien técnicamente. Somos fuertes y altos. Podemos competir al más alto nivel.

– El problema es que los clubes no tienen dinero.

– Exacto, es una condición previa muy necesaria. ¿Cuál es el problema? Que se venden jugadores muy jóvenes, en la fase final de su proceso de formación. Nunca se saca el beneficio real del trabajo invertido. El talento se marcha muy pronto y no hablamos de individualidades, sino de generaciones enteras.

Orbaiz, Ríos, Lizarazu

– Acaba de llegar al Chivas, después de su experiencia en Reading. ¿Cuáles son las ambiciones del rival de mañana del Athletic?

– El objetivo es volver a la élite del fútbol mexicano y del continente americano. Estuvimos allí, pero bajamos un poco. Queremos acelerar el proceso de maduración de nuestros jugadores y reforzarnos en el mercado. En el Chivas hay prisas. Las expectativas de recuperar el club son muy altas. Debemos ser listos y cumplir con ellas, además de trasladar la ilusión al público.

– Como futbolista se ha medido muchas veces al Athletic con Atlético, Mallorca, Getafe, Oviedo y Almería y ha marcado cuatro goles, uno de ellos en San Mamés. ¿Cómo recuerda aquellos partidos?

– Jugar en Bilbao siempre ha sido complicado. El Athletic era intenso, ordenado, físicamente poderoso y atacante. Cuando salía fuera perdía un poco esa intensidad y se me daba bien. Nuestros resultados y juego mejoraban. Pero vaya por delante mi respeto por el Athletic. Me impresiona su filosofía.

– ¿Recuerda algún duelo especial con un defensa rojiblanco en concreto?

– Me acuerdo de Ríos, de Orbaiz. Era atacante, pero me movía por todos lados. Así me encontraba con Lizarazu, con los centrales, laterales... Siempre intensos.

– Ver ahora al Athletic cuarto, en los puestos Champions, ¿qué le dice?

– Están fuertes. Es por su identidad y cercanía con la gente. Entrenamos el viernes en Lezama y fue fantástico ver cómo los técnicos de las categorías inferiores trabajaban con los jóvenes. El Athletic está en un momento clave para dar un paso adelante. Por la generación de jugadores que tiene, por los entrenadores y el 'staff' técnico. Está muy bien y pude dar el salto.

– ¿Ve al Athletic entre los seis primeros?

– Por supuesto. Lo digo de verdad. Les veo cómo juegan y el ambiente que hay entre ellos. Son como hermanos. Es importantísima la unión que tienen.

– El Athletic cumple 125 años en 2023, uno de los motivos que explican este partido en Bilbao. ¿Qué futuro le augura al club bilbaíno?

– De evolución. Se puede ampliar la selección y la captación, y a la vez estar atento al mercado. El Athletic irá cambiando con la sociedad, pero la identidad y la ideología no se tocan.