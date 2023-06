El Athletic muy cerca de fichar al máximo goleador de la Real B, Javier Martón

Javier Martón (Villafranca, Navarra, el 6 de mayo cumplió 24 años) está muy cerca de jugar en el Athletic tras abandonar la Real Sociedad B, equipo de Primera RFEF en el que ha sido su máximo goleador, con doce dianas, cuatro de ellas de penalti. El atacante acababa contrato con el club donostiarra.

La operación ha sido avanzada por el periodista Ángel García en sus redes sociales y confirmada por este medio. Ibaigane contactó con el jugador hace tiempo. El delantero de la Ribera hará la pretemporada con el primer equipo y luego se resolverá su futuro. Al ser mayor de 23 años, si baja al filial en cuanto suba a jugar un minuto con la primera plantilla no podría regresar de nuevo al equipo nodriza. Por tanto, si Ernesto Valverde no se queda con él lo más razonable es que sea cedido. Además, sería el segundo goleador de esa edad en el filial. Izeta, fichado en enero, cumple 24 en septiembre. Martón tenía claro que con la Real no haría la pretemporada con el primer equipo.

La operación es una respuesta del Athletic al fichaje de la Real de Mikel Goti, el máximo realizador del filial rojiblanco (5 dianas) quien optó por rechazar la oferta de renovación del Athletic para irse al filial donostiarra. El director deportivo rojiblanco, Mikel González, apeló a la economía para justificar la marcha del gorliztarra. «Tenemos apuestas de club en la plantilla del Bilbao Athletic. Todo eso lleva a un presupuesto, a una situación de ajustar todas las decisiones con los jugadores al máximo posible», indicó.

El atacante navarro apunta al tercer jugador que ficha el Athletic para la próxima campaña. Antes llegaron Iñigo Ruiz de Galarreta (dos años de contrato y sin traspaso tras acabar en el Mallorca) y Elijah Gift, un extremo derecho navarro del Liverpool juvenil y operación adelantada por este periódico por el que se ha pagado un millón de euros.

Martón, de 1,83, ha disputado 2.418 minutos en 35 partidos. Además de sus doce goles, ha dado tres asistencias. Ha sido su mejor campaña. La pasada campaña apenas apareció en Segunda, en donde Karrikaburu era el titular indiscutible de Xabi Alonso. Se quedó en 260 minutos y no marcó ningún gol.

El atacante llegó a Zubieta en 2017 como juvenil desde la Peña Sport. En 2018 fue cedido a su club de origen de Tafalla. En 2018-19 jugó con la Real B (7 goles) y en la siguiente se fue de nuevo cedido, esta vez al Covadonga asturiano. Sus nueve dianas le abrieron la puerta del regreso.