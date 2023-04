«El Athletic es un club grande al que queremos homenajear con una sonrisa»

«El Athletic es un club grande y queremos rendirle tributo con una sonrisa», explican Borja Bilbao (nacido en la capital de Bizkaia, 64 años) y Juanma Velasco (Romo, Getxo, 51 años), autores de la obra 'Esto no estaba en mi libro del Athletic'.

Los dos periodistas recuerdan que han pasado de la mítica general de San Mamés a ejercer de informadores. Bilbao se convirtió en 1990 en el primer director de comunicación del club y hoy es oficial de Prensa de la UEFA para España. Velasco arrancó su carrera en El Correo y ahora cubre la información rojiblanca para Marca tras su paso por As.

La editorial cordobesa Almuzara ha publicado dos títulos con el mismo planteamiento sobre el Real Madrid y Barcelona y ofreció a Borja Bilbao la posibilidad de hacer uno sobre su amado Athletic. No lo dudó. Se puso en contacto con su amigo Velasco y comenzaron el trabajo. «Ha sido un libro divertido de escribir, muy blanco, muy cariñoso y que no busca la polémica. Cuenta anécdotas que no están en los libros de historia», resume Bilbao.

«Este libro aporta una sonrisa. Hay que sonreír más en el fútbol. Hay que disfrutar más, es un juego. No es un libro para molestar a nadie, sino para que todos disfruten de él», añade Velasco.

Bielsa, Gainza, periodistas ilustres...

Así es. En sus decenas de años pegados a la actualidad del club ellos mismos han sido testigos privilegiados de anécdotas que narran, como las negociaciones con el entorno de Maradona en su regreso al fútbol tras su sanción por dopaje en San Mamés en 1992 y el insulto que lanzó uno de sus colaboradores a Borja Bilbao, cómo se coló haciéndose pasar por periodista un ayudante de Marcelo Bielsa en un entrenamiento del Manchester United en 2012 o cuando Jupp Heynckes decidió quitar el vino de las comidas en el Athletic.

Además, ponen especial énfasis en recordar de dónde viene el club y en recuperar anécdotas que expliquen la crucial importancia de figuras legendarias. «El Athletic es un grande, pero para llegar hasta aquí hay cientos de jugadores que han hecho historia. No se habla todo lo que merecen figuras como Piru Gainza, que parece ser jurásico, Telmo Zarra, uno de los más grandes del fútbol durante muchísimos años, Iribar, Rojo...», presentan.

Como buenos periodistas rinden tributo también a informadores legendarios como José Mari Múgica, quien rechazó un décimo de lotería de unos peñistas porque no dieron otros a sus compañeros. Y ese número acabó como el gordo de Navidad. Hay sentidos capítulos también para Sara Estévez, pionera del periodismo deportivo femenino en España, y al fallecido José Iragorri y sus célebres bacalaos.

«En el momento en el que más hemos disfrutado fue en la elaboración del guion», coinciden. Sus investigaciones, en las que contaron con la ayuda del compañero Jon Rivas, no les llevaron siempre a buen puerto. «Hay una historia que nos encantó, pero no pudimos contrastarla y por tanto no está. Se cuenta que el Athletic jugaba en los años sesenta o setenta en Inglaterra y que un grupo de hinchas decidieron ir en barco. Tuvieron tan mala suerte que hubo mala mar y se tuvieron que refugiar en Asturias. Se dijeron 'nos quedamos unos pocos días más aquí porque no podemos volver a Bizkaia y decir que no hemos estado en el partido'».