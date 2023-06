El Athletic cobrará a los familiares por ver un torneo infantil donde la inscripción costaba 60 euros

La decisión del Athletic de cobrar entrada para ver los encuentros de la Athletic Cup ha elevado las quejas de los familiares de los participantes en la primera edición del torneo para niños y niñas de entre 10 y 14 años. El club rojiblanco cobrará entre 23 (para socios) y 29 euros a cada persona que quiera presenciar todos los partidos que se disputen entre el 8 y el 11 de junio, así como la ceremonia inaugural, un coste que se añade a los 60 euros por participante que se cobró en forma de inscripción.

De hecho, la presentación de los precios para ver los partidos del torneo ha fomentado la segunda polémica en este sentido. El coste de inscripción ya creó en su día controversia entre algunos de los clubes más potentes de Bizkaia en el trabajo de cantera. Fueron los casos del Barakaldo, Arenas-Romo y Danok Bat, que renunciaron a tomar parte en la Athletic Cup, mientras que el Santutxu participará con equipos apuntados por los padres y no por la entidad del barrio bilbaíno.

«No hay derecho a pedir dinero a cada chico por jugar un campeonato del Athletic», explicó el presidente de un equipo que se mantuvo en el anonimato. «Como club convenido no me gusta que me cobren por jugar», añadió un director deportivo. «No está la economía para estos gastos», dicen desde otra entidad. Hay clubes con más de diez equipos en esas categorías e inscribirles podría suponerles en torno a 8.000 euros.

Ampliar

Los más pequeños jugarán en el formato de fútbol 7 y los mayores en fútbol 11. Los primeros equipos necesitan un mínimo de 11 jugadores, lo que supone 660 euros por formación. Los segundos precisan de 17 deportistas, con un desembolso de 1.020.

Ahora llega el turno a los familiares de los futbolistas que tomarán parte en el torneo. Cada entrada de día cuesta seis euros, el precio se eleva a 15 para tomar parte en una inauguración en la que desfilarán los 338 equipos inscritos en el torneo. El evento contará además con el concierto de Twin Melody, la participación del DJ Oihan Vega, el espectáculo de baile 'Attitude' y un show de luces y sonido. Para aquellos que opten por la entrada 'todo incluido', serán entre 23 y 29 euros (comprada en taquilla) y da acceso a todos los encuentros que cada persona desee ver.

Ampliar

El Athletic ingresará alrededor de 300.000 euros con la primera edición de la Athletic Cup, que reunirá a cerca de 4.500 futbolistas repartidos en 338 equipos, un 40% de los cuales son de fuera de Bizkaia, por lo que la primera edición de la Athletic Cup tendrá repercusión en el sector hotelero del territorio.