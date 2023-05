El Athletic completa la segunda temporada con más derrotas de su historia en San Mamés

Igor Barcia Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La derrota frente al Elche ha sumido al Athletic en la oscuridad y a la afición rojiblanca en una profunda depresión. Todavía hay opciones, es cierto, de arreglar la temporada y lograr esa deseada clasificación para Europa. Pero después de lo visto en este tramo final, con cuatro puntos sumados de 21 posibles, pensar que los rojiblancos pueden asaltar un Bernabéu donde no han ganado hace 18 años suena a quimera. Y no sólo hace falta que el Athletic amargue la fiesta de fin de curso del Real Madrid. Todavía habría que esperar que Osasuna no gane al Girona en El Sadar para alcanzar la séptima plaza... Se antojan demasiados condicionantes para un grupo que hace un mes tenía el pasaporte preparado para viajar por Europa y que ahora se ve de cara ante un sexto año consecutivo fuera del escaparate continental, un tremendo golpe deportivo, económico y moral que se explica por el pobre rendimiento del Athletic en diferentes facetas.

San Mamés, de rebajas con ocho derrotas Ocho derrotas en 19 partidos es un dato demoledor respecto al rendimiento del Athletic como local. Ni el ambiente de La Catedral ni la grada de animación han servido para que los de Valverde lograran una firmeza en casa que les llevara a la zona de vanguardia de la clasificación. El Athletic ha pasado de los 34 puntos y cinco derrotas del pasado año a 27 y ocho esta temporada. Siete puntos de diferencia que de haberlos sumado, tendrían a la tropa de Valverde peleando por la sexta plaza la última jornada. Sólo Elche, Espanyol, Celta y Sevilla suman menos puntos como locales, mientras Getafe y Cádiz también han logrado 27. Por comparar con rivales cercanos, Villarreal ha recaudado 38, Girona 33, y Osasuna y Betis 31. En cuanto a los ocho partidos perdidos, el Athletic se queda a una derrota de las nueve que encajó en pleno bienio negro, en la temporada 2006-07, e iguala las ocho que sufrió en la 2012-13, la última en el viejo San Mamés. Y por si queda alguna duda sobre el rendimiento del Athletic al amparo de su afición, otra cifra: Esos 27 puntos sumados en La Catedral son sobre 57 posibles, con lo cual los rojiblancos han dejado escapar hasta ¡30! en esos 19 encuentros. Los datos 8 derrotas acumula el Athletic en San Mamés, cifra sólo superada por las 9 de la temporada 2006-07.

30 puntos ha dejado escapar este curso el Athletic en San Mamés. Ha sumado 27 de 57 posibles.

26 puntos ha logrado el Athletic en los 23 partidos disputados tras el parón por el Mundial. Antes había sumado 24 en 14.

37 puntos ha acumulado el equipo rojiblanco ante rivales de la segunda mitad de la tabla, los situados entre los puestos 11 y 20 de la clasificación.

15 derrotas acumula el Athletic esta campaña 2022-23, el peor dato desde la 2012-13, donde los rojiblancos perdieron hasta 17 partidos. Se esperaba con ilusión la apertura de la nueva grada popular en el estadio rojiblanco para que sus ánimos se tradujeran en un impulso en cuanto a resultados. Nada más lejos de la realidad, porque el Athletic ha firmado sus peores números en el nuevo San Mamés. Desplome tras el parón mundialista No hay que olvidar que esta temporada ha sido atípica, con un parón entre noviembre y diciembre por la disputa del Mundial de Catar. Y entre la primera parte con 14 partidos y la segunda con 23 hasta el momento, se ha visto a un Athletic completamente diferente. Los rojiblancos se fueron al descanso liguero en la cuarta plaza, con 24 puntos, empatados con Atlético y Betis y a dos de la Real. Cifras de equipo con aspiraciones a todo. En la segunda fase del campeonato, los de Valverde acumulan 26 puntos en 23 partidos, una cifra con la que sólo superan a Almería y Espanyol (24), Valencia y Valladolid (22) y Elche (20). Aquellos rivales de la primera parte de Liga han sumado 52 en el caso del Atlético, 42 en el caso de la Real y 35 el Betis. Villarreal ha acumulado 42 y Girona 33. Sólo Osasuna, con 27, ha mantenido un ritmo similar al del Athletic, a falta del encuentro que queda en el Bernabéu para finalizar la temporada. La zona baja impulsa al Athletic El Athletic de dos velocidades se refleja tanto en la forma de sumar puntos como en la de distribuir sus goles. La segunda mitad de la clasificación, más allá del hundimiento ante el Elche, ha sido el granero del que se ha nutrido el Athletic para haber llegado a soñar con Europa. De sus 50 puntos, 37 los ha logrado frente a equipos que navegan entre la 11ª y la 20ª plaza. Y no sólo eso. De sus 46 goles, 35 los ha conseguido ante rivales de esa zona de la Liga. Sus resultados más destacados ante clubes que aparecen entre los diez primeros son las victorias en San Mamés contra el Villarreal (1-0), Real Sociedad (2-0) y Rayo (3-2). Por contra, ha perdido con Espanyol (0-1), Celta (1-0) y Elche (0-1). Otro dato de esta diferencia lo aporta Adurizpedia. Los rojiblancos no tienen ganado el goal average con ninguno de los once primeros equipos de la Liga... Peores números que el pasado año En la temporada 2021-22, a las órdenes de Marcelino, el Athletic cerró la Liga en la octava plaza, con 55 puntos después de haber peleado con el Villarreal un billete para la Conference. Este año, a lo máximo que puede aspirar el equipo de Valverde es a alcanzar 53 puntos ganando en el Bernabéu. Además, también ha empeorado sus cifras defensivas. Los rojiblancos han encajado 42 goles hasta el momento, mientras el pasado curso lo cerraron con 36, hace dos con 42 y hace tres con 38. Sí han mejorado sus cifras anotadoras, ya que con Marcelino en la 21-22 se lograron 42 y en este campeonato el Athletic lleva 46. En cuanto a partidos perdidos, otro dato para olvidar. El Athletic acumula 15 derrotas, la peor cifra desde la 2012-13 en la que encajó 17. Ahora mismo iguala la campaña 2017-18 y podría quedar en solitario si cae el domingo en el Bernabéu. Otro final de temporada para olvidar En una comparación con el ciclismo, al Athletic no se le podría considerar un velocista. Los datos de las siete últimas temporadas reflejan la incapacidad de los rojiblancos para sumar puntos en las cuatro últimas jornadas, las decisivas donde se han escapado más veces de las deseadas las opciones europeas. El Athletic no ha pasado de los cuatro puntos de doce posibles en este periodo, una cifra que sólo podría superar en esta Liga si gana al Real Madrid en la última jornada. Centrado en esta campaña, el balance del sprint final es desolador, porque los de Valverde suman 4 puntos en los últimos siete partidos y es así como han pasado de estar peleando con Villarreal y Betis a verse en una batalla de difícil resolución frente a Osasuna, Girona y Rayo.