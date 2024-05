El Athletic contacta con Iván Martín para explorar las condiciones de su fichaje

El Athletic ha mantenido en las últimas semanas "dos o tres contactos" con el entorno del jugador del Girona Iván Martín (Bilbao, 25 años), según han indicado a EL CORREO fuentes al tanto de las conversaciones.

Ibaigane no ha trasladado al jugador el deseo de ficharle, pero se quiere posicionar para que el centrocampista sepa que está en su órbita. Las conversaciones han girado en torno a la situación contractual del jugador y los rojiblancos se han interesado por saber a cuánto se podría ir la operación.

Martín fue traspasado en verano por el Villarreal al Girona por 2,5 millones. El club amarillo se reservó una opción de recompra por cuatro millones. El jugador ha dejado claro a sus interlocutores que le haría ilusión fichar por el Athletic.

Las fuentes consultadas indican que los castellonenses no le recomprarán. No tienen músculo económico. Ya el pasado verano se vieron obligados a vender jugadores por encima de los cien millones y quedarse fuera de Europa la próxima campaña no alivia su situación.

Recuperar a Martín con la esperanza de obtener una plusvalía por un hipotético traspaso es una jugada de riesgo que Fernando Roig, dueño del club, no parece dispuesto a acometer.

Además, Martín no encaja en los planes de Marcelino para la próxima campaña. El exentrenador del Athletic busca un jugador de perfil más físico.

Si Martín se queda en Girona, los rojiblancos tendrían que negociar con los catalanes. La cláusula en este caso es de 12 millones. Si regresa al Villarreal se va a entre 35 y 40, según ha podido saber este periódico.

Aquí habría que negociar con el Villarreal, algo complicado tras la ruptura de relaciones de los de Castellón a costa del fichaje del joven Igor Oyono por el Athletic.

El pasado verano, tal y como reveló este periódico, el club amarillo ofreció a Iván Martín al Athletic por cerca de cinco millones, pero fue rechazado.

La negativa se justificó por una doble causa. La principal fue que primaron razones deportivas. Iván Martín puede jugar como mediopunta o mediocentro creativo. Y el Athletic entendía que estaba cubierto. En la primera posición la apuesta indiscutible es Oihan Sancet, renovado hasta 2032, con Unai Gómez como hombre de futuro y Muniain como alternativa.

En la segunda demarcación estaban Galarreta y Herrera. Ahora se abre sitio en esas zonas. Muniain se va y hay dudas de lo que va a suceder con el ex del PSG, aún sin oferta para seguir.

La otra razón fue económica. Sin entrar en Europa el Athletic no estaba en la mejor disposición de afrontar un traspaso. Ahora el escenario ha cambiado.

Además, el jugador ha ganado relevancia. Ha sido pieza clave en el Girona clasificado para la Champions. Ha jugado 38 partidos en los que ha marcado cinco goles y dado tres asistencias. "Hace mejores a los demás. Siempre tiene una línea de pase para jugar", le elogió su entrenador, Míchel.

El Athletic no ha contactado aún con el Girona, pero las fuentes consultadas indican que los catalanes lo venderían por alrededor de ocho millones.

El jugador vendría encantado. Poco antes de la final de Copa tuvo el guiño de venir a jugar con la Euskal Selekzioa a San Mamés y regresó encantado por el trato y lo que vio.

Lleva tiempo en el radar del Athletic. De padre madrileño y madre burgalesa, nació en Bilbao, ciudad donde su padre estaba destinado como guardia civil.