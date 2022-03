Iñigo no llega al partido contra el Betis, en el que tampoco estarán Dani y Capa

Iñigo Martínez no ha llegado a tiempo para viajar a Sevilla y jugar contra el Betis (domingo, 16.15 horas). El central de Ondarroa, sustituido por precaución el pasado lunes en la victoria frente al Levante, es una de las ausencias de la convocatoria ofrecida este sábado por Marcelino García Toral. Tampoco están Dani García, con pubalgia, ni Ander Capa, con otra sobrecarga. De este modo, Marcelino cuenta con tres centrales (Yeray, Vivian) y tres centrocampistas (Zarraga, Vencedor y Vesga), ya que no ha citado a ningún futbolista del filial, más allá del habitual Nico Serrano.

En la segunda mitad del duelo contra el Levante, Iñigo se tiró al suelo. Notó dolor. No en exceso, pero sí lo suficiente para pedir el cambio y no correr riesgos. «Sufre una sobrecarga en la musculatura isquiosural de su pierna derecha», según el parte médico facilitado por el club. Y, de momento, se queda en Bilbao. Por su parte, Dani llevaba tiempo sufriendo la molesta pubalgia y es baja indefinida. Y Ander Capa se ha lesionado en las últimas horas, ya que el club ha publicado este sábado por la mañana un informe de los doctores que revela que padece: «Una sobrecarga en la musculatura glúteo del lado derecho». No se especifica tiempo de baja.

La lista para este encuentro contra el Betis de la jornada 28 es: Unai Simón, Jokin Ezkieta, Petxarroman, Nuñez, Yeray, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Iñaki Williams, Muniain, Vivian, Lekue, Vencedor, Yuri, De Marcos, Zarraga, Villalibre, Raúl García, Balenziaga, Nico Williams y Serrano.