La cuadrilla de Cruces que se trae la Copa a cuestas desde casa

Como un penitente con la cruz, pero con la Copa a cuestas. Endika y su cuadrilla de Cruces se han convertido en todo un atractivo en Sevilla. «Nos la vamos turnando, que si no no hay manera», explica el artífice.

¿Y no daba mala suerte tocar la copa antes de la final? «Para nada, no creemos en la mala suerte», cuentan. Y entre cántico y cántico y no paran de sacarse fotos con los aficionados athleticzales, que de momento ganan por goleada en Sevilla.