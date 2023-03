Vuelan las entradas para la semifinal de Copa: solo quedan a partir de 270 euros

El Athletic contará con el máximo apoyo de su afición en la vuelta de semifinales de Copa contra Osasuna (martes, 4 de abril, 21 horas). La entidad bilbaína puso este lunes a la venta las entradas para el público en general, y los asientos se esfumaron de la página web. Es cierto, todavía quedan billetes a disposición de los hinchas, pero solo aquellos situados en la llamada zona BAT, es decir el área más exclusiva de SanMamés. ¿Qué significa eso? Que el asiento más barato suponía un desembolso de 270 euros.

Cuando restan dos semanas para que se conozca la identidad del primer finalista del torneo del k.o., la hinchada rojiblanca dejó claro que estará a muerte con su equipo para tratar de remontar la diana anotada por Abde en el partido de ida disputado en El Sadar. Siempre ha sido así y más en un duelo de tanta trascendencia.

Desde primera hora de la mañana, hubo una alta demanda de localidades. De hecho, hubo colas virtuales de más de 2.500 personas y un tiempo de espera de tres cuartos de hora para comprar un billete para este encuentro que estaba previsto para las diez de la noche, pero que la Federación adelantó una hora.

Cesión de carné

La Catedral, de esta manera, vivirá otra de las grandes noches de sus diez años de historia. Sin duda. El Athletic se juega el pase a la final del torneo predilecto en Bilbao, prevista para el 6 de mayo en Sevilla, en La Cartuja. Y la gente tiene ganas de empujar hasta la ciudad hispalense a la formación de Ernesto Valverde. Por supuesto, el hecho de que tan solo quede un puñado de entradas –alrededor de cien– no significa que San Mamés se complete su aforo. Ni mucho menos. Puede que algunos socios no acudan al encuentro, siempre existe un porcentaje. Y también cuentan con la posibilidad de ceder su carné para que el club venda la localidad –tienen hasta 24 horas antes–, así que de momento no se puede hablar de lleno. De hecho, a media tarde de este lunes, este periódico consultó de nuevo las localidades habilitadas y había una por 155 euros en Tribuna Principal. Poco después, otra de 90. Volaron.

Pero seguro que será una jornada mágica. Y más, si el Athletic logra tumbar a la escuadra de Jagoba Arrasate. 2023, de todas maneras, se ha convertido en un año maravilloso para la afluencia a La Catedral. Hace poco más de un semana, se marcó el récord histórico en la Liga frente al Barcelona: 49.741 personas en el estadio bilbaíno. A finales de enero, 49.316 se sentaron en el campo del Athletic para presenciar el encuentro frente al Real Madrid. Y ahora suma y sigue. Por cierto, en Pamplona, también hubo una gran demanda de asientos para este duelo.