Unai Simón sigue al margen de grupo para cuidar de su hombro

Unas horas después de la Copa de las Tradiciones de Duisburgo, donde el Athletic causó una buena impresión y no se llevó el trofeo por su falta de puntería, el equipo ha trabajado este lunes en su lugar de concentración de Harsewinkel, en el complejo de Klosterpforte. Lo ha hecho por la mañana y repetirá por la tarde. De momento, el mercurio respeta a los rojiblancos. Unos 24 grados de temperaturas han recibido al grupo a las 10.30 horas, pero irán en aumento hasta alcanzar los 34 previstos para la jornada de hoy y se irá hasta los 36 este martes. En cualquier caso, el balón ha rodado con 30 futbolistas a las órdenes de Ernesto Valverde. La única ausencia ha sido la de Unai Simón, quien se ha ejercitado al margen para seguir cuidando de su hombro derecho. No es nada grave, unas molestias que le impiden rendir al cien por cien y que serán tratadas con reposo y mimo con el objetivo de que remitan en breve y el portero pueda alistarse a la causa de Txingurri. Junto con Aitor Iru, preparador de guardametas, el alavés ha tocado balón, ha hecho un poco de guantes y ha completado una serie de ejercicios específicos diseñados a la carta.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🏋️Training begins in Harsewinkel. <br><br>🏃 The Lions will start their stay in Germany with two sessions. <br><br>ℹ️ <a href=«https://t.co/wQHF97C5mV»>https://t.co/wQHF97C5mV</a><a href=«https://twitter.com/hashtag/AthleticClub?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#AthleticClub</a> 🦁 <a href=«https://t.co/5JXcxLMPng»>pic.twitter.com/5JXcxLMPng</a></p>— Athletic Club (@Athletic_en) <a href=«https://twitter.com/Athletic_en/status/1548958823079108608?ref_src=twsrc%5Etfw»>July 18, 2022</a></blockquote> <script async src=«https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=«utf-8»></script>

El técnico del Athletic ha dividido la plantilla en dos grupos de 18 y 12 jugadores, respectivamente. En este segundo estaban los tres porteros -Agirrezabala, Iru y Padilla-, Capa, Iñigo Martínez, Balenziaga, Vencedor, Malcom, Luis Bilbao, Morcillo, Guruzeta y Villalibre. Esta docena de futbolistas se ejercitaba bajo la atenta mirada de Txingurri, mientras que el resto atendía las consignas de José Antonio Pozanco, preparador físico. Tanto Vencedor como Morcillo han hecho alguna que otra carrera en solitario, aunque también han participado en los ejercicios de balón. Balenziaga, quien no tuvo minutos en Duisburgo por unas molestias, ya está bien y se entrena al mismo ritmo que sus compañeros. Ha habido rondos, disparos y partidillos en espacios reducidos. Los gritos de ánimo de los seguían la sesión desde la banda eran constantes.

Atención psicológica

El club ha avanzado este lunes que el psicólogo José Carrascosa quedará integrado en la estructura del primer equipo. El especialista ya trabajó con la plantilla durante la pasada temporada y ahora volverá a hacerlo de «manera exclusiva». Este movimiento forma parte de la construcción de un completo departamento de Psicología, que será presentado al detalle en las próximas semanas. La atención a la salud mental de los futbolistas es una de las prioridades del Athletic, consciente que una atención adecuada y sostenida en el tiempo aportará innumerables beneficios a los profesionales.

El que tampoco se ha perdido el entrenamiento matinal de este lunes ha sido Jon Uriarte. El presidente encabeza la expedición bilbaína en estos primeros días de la gira alemana y tiene previsto regresar a Bilbao este martes. Ha querido estar con el equipo en el triangular de Duisburgo, compartir un rato con la plantilla -De Marcos avanzó la semana pasada que hablarían en Alemania de los objetivos previstos de la presente temporada- y conocer en directo la evolución de los hombres de Valverde.