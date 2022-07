Sancet posa al lado de una figura de ciervo, animal que emula con gestos de sus dedos índice y meñique para celebrar los goles. / manu cecilio

«La gente que me quiere me ayuda a centrarme y a no olvidar quién soy» Oihan Sancet | Jugador del Athletic El mediapunta, una de las joyas rojiblancas, dice que su ídolo era Ronaldinho, que se fijaba en Iniesta y que el Athletic es su sitio